14 Avrupa ülkesi ve ABD'den Rus diplomatlara sınır dışı kararı

14 AB ülkesi ile ABD, çok sayıda Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı. Rusya ise karşılıklılık ilkesine göre hareket edileceğini açıkladı.

AB ülkeleri ve ABD Rus diplomatları sınır dışı edeceklerini duyurdu. Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, 27 üyeli AB’de 14 ülkenin İngiltere’yle dayanışma adına sınırdışı kararı aldığını açıkladı.

Bu adım, İngiltere’nin İngiliz istihbaratına bilgi satan Eski Rus Ajan Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesiyle ilgili Moskova’ya yönelttiği suçlamalar doğrultusunda 23 Rus diplomatı sınır dışı etmesinin ardından geldi. Brüksel’de yapılan AB zirvesinde, liderler İngiltere’ye destek vermişti.

Eş zamanlı olarak açıklanan kararlar şöyle:

♦ Fransa, Polonya ve Almanya dörder Rus diplomatı sınır dışı edecek;

♦ Letonya bir, Litvanya üç, Çek Cumhuriyeti üç Rus diplomatı sınır dışı edecek;

♦ Hollanda iki diplomatı sınır dışı edecek;

♦ Ukrayna’nın 13 Rus diplomatı sınır dışı edecek;

♦ Estonya, Rusya’nın savunma ataşesini sınır dışı edecek;

♦ ABD’nin Seattle’daki Rusya Konsolosluğu’nı kapatacağı ve Rus diplomatı sınır dışı edeceği açıkladı. Rusya’nın New York’taki BM misyonunda görevli 12 Rus istihbarat yetkilisinin de bu karara dahil olduğu belirtildi.

RUSYA: KARŞILILILIK İLKESİNE GÖRE HAREKET EDECEĞİZ

ABD ve AB ülkelerinin Rus diplomatları sınır dışı etme kararına, Moskova'dan yanıt geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov,"daha önce olduğu gibi karşılıklılık ilkesine göre hareket edilecek'' diye konuştu.

ABD ve Avrupa Birliği (AB) üyesi 14 ülkenin, Rus diplomatları sınır dışı etme kararına Rusya’dan yanıt geldi. Rus senatör Vladimir Cabarov, en az 60 ABD’li diplomatın sınır dışı edileceğini söyledi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da “Karşılıklılık ilkesine göre hareket edilecek” dedi.

Sputnik’te yer alan habere göre, kararla ilgili konuşan Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, “ABD yönetiminin bu kararla ikili ilişkilerden geriye kalanı da yok ettiğini” söyledi. Rus senatör Vladimir Cabarov, Washington’ın bu adımına karşılık olarak, en az 60 ABD’li diplomatın sınır dışı edileceğini belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da karşılıklılık ilkesine göre hareket edecekleri söyledi. Peskov, “Elbette, daha önce olduğu gibi karşılıklılık ilkesine göre hareket edilecek” dedi.

Skripal’ın zehirlenmesinde Rusya’nın suçlanmasını eleştiren Peskov, ”Sebep olarak sözde Skripal dosyası gösteriliyor. Daha önce dile getirdik, şimdi de tekrarlıyoruz: Rusya’nın bu olayla hiçbir ilgisi yok. Bunun hatalı olduğuna inanıyoruz. Bizim görüşümüze göre sebep olarak sözde Skripal dosyasının gösterilmesi asılsız” dedi.

Peskov, Rus diplomatların sınır dışı edilmesi içinse ”Alınan bu kararlarla ilgili oldukça üzgünüz” ifadelerini kullandı. (DIŞ HABERLER)

AB, Brexit sonrasına hazırlanıyor

Ajan Segei Skripal'in zehirlenmesi BM gündemine geldi

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Mart 2018 19:56

www.evrensel.net