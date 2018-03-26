ABD’den Çin’e ‘yapılacaklar listesi’

Çin ürünlerine milyarlarca dolarlık vergi getiren Trump yönetimi, Şi yönetimine ‘Ticaret savaşları istemiyorsanız bunları yapacaksınız’ listesi verdi.

Çin ürünlerine devasa vergiler getiren Trump yönetimi, Şi yönetimine ‘Ticaret savaşları istemiyorsanız bunları yapacaksınız’ diye bir liste verdi.

Listede Çin’in ABD otomobillerine gümrük vergilerini indirmesi, Amerikan malı yarı iletkenlerden daha fazla satın alması, mali sektörüne Amerikan şirketlerinin erişimini artırması gibi talepler var.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi haberinde ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, Çin’in yeni atanan Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Liu He’ye bir mektup gönderdiği kaydedildi.

Mektuptan haberdar kaynaklar, böylece Washington’un Pekin’den atmasını talep ettiği adımların Liu’ya iletildiğini söyledi. Buna göre listede Çin’in Amerikan otomobillerine yönelik gümrük vergilerini indirmesi, Amerikan malı yarı iletkenlerden daha fazla satın alması, mali sektörüne Amerikan şirketlerinin daha fazla erişilmesine izin vermesi gibi talepler yer alıyor.

Mnuchin’in yüz yüze görüşmeler için Pekin’i ziyaret etmeyi değerlendirdiği belirtildi. (DIŞ HABERLER)

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Son Düzenlenme Tarihi: 26 Mart 2018 19:36

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