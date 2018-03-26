Greenpeace’ten Macaristan'da nükleer protestosu

Greenpeace üyeleri Macar hükümetinin nükleer santrali genişletme planına karşı Macaristan Meclisinin önünde sembolik nükleer atık varili taşıdı.

Greenpeace üyesi yaklaşık 50 aktivist Tuna Nehri'nde Macaristan Meclisinin önünde üzerinde radyasyon işareti olan sembolik nükleer atık varili taşıdı.

Euronews’un haberine göre Greenpeace Macaristan’tan Andras Pergel, mücadeleye devam edeceklerini söyleyerek, “Organizasyonumuz Macar hükumetinin nükleer santrali genişletme planını son derece sorumsuzca bir davranış olarak görüyor. Onun ürettiği atıkları yönetmek için sürdürülebilir çözüm yok. Yetkililerin bu konuda sessiz kalması daha da kaygı verici” dedi. Greenpeace ülkedeki nükleer atık sorununa dikkat çekmek için 25 bin kişiden de imza topladı.

Budapeşte’ye yaklaşık 100 kilometre mesafedeki Paks bölgesinde faaliyet gösteren nükleer enerji santraline iki reaktör daha eklenmesi planlanıyor.

Komşu ülke Avusturya da planın durdurulması için Avrupa Adalet Divanı'na başvurmuştu. (DIŞ HABERLER)

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Son Düzenlenme Tarihi: 26 Mart 2018 19:10

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