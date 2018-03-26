Tüm Köy Sen: Üreticiler oyalama politikalarına kanmayacak

Fındık üreticileriyle bir araya gelen Tüm Köy Sen Ordu Şubesi Başkanı Zekayi Sağra, oyalama politikalarına karşı birlik olma çağrısı yaptı.

Tüm Köy Sen Ordu Şubesi Başkanı Zekayi Sağra ve yönetim kurulu üyelerinin Altınordu ilçesi Uzunisa Mahallesi’nde yaptıkları toplantıda fındık fiyatının düşük tutulmasının nedenleri tartışıldı. Alan bazlı destek yerine ürün bazlı destek verilmesi gerektiği vurgulandı. Başkan Zekayi Sağra üreticileri sendikalarına üye olmaya, birlikte haklarına sahip çıkmaya çağırdı.

Uzunisa’da kahvede yapılan toplantıda Sağra, “Her yıl ‘Üreticiye sahip çıkacağız’ diyorlar ama tarım tekellerinin çıkarına yasal değişiklikler yaparak üreticilerin mağduriyetini büyütüyorlar. Bu oyalamalara ve kandırmalara karşı tek çözüm birlikteliğimizdir. Bir araya gelmeyenlerin her zaman zarar gördüğünü biliyoruz. Bizler bu zamana kadar yaşadıklarımızı yeniden yaşamak istemiyorsak, sesimizi yükseltmek zorundayız. Ne istediğimizi örgütlü olarak dile getirmemiz gerekir. Bu nedenle kurulan sendikaya sizleri üye olmaya çağırıyoruz, başka da çaremiz yok” dedi.

Üreticilerin düşüncelerini ve sorunlarını dinleyen Sağra, “Sendika olarak ‘alana’ değil, ‘ürüne’ destek olunması için, fındık fiyatının gider belirlemesi yapıldıktan sonra belirlenmesi ve taban fiyat açıklaması yapılması; bu fiyatın altında fındık alımının engellenmesi; kooperatifleri yok eden 4572 sayılı Yasa’nın değiştirilmesi gerektiğini, Tarım Yasası’ndaki tarıma desteğin GSMH’nin yüzde 1’inin altında olmayacağı zorunluluğunun bile yerine getirilmediğini anlattı.

SULARIMIZI ŞİRKETLERE TESLİM EDİYORLAR

TBMM’de komisyonda görüşülen ve şimdilik geri çekilen ‘Suların şirketlere devredilmesi yasası’ olarak da adlandırılan tarımda sulamanın paralı hale getirilme girişiminin kabul edilemeyeceğini vurgulayan Sağra, “Tüm canlılar için su olmazsa olmazlardan. Bu nedenle ücretsiz olmalı. Tarımda suyun paralı hale getirilmesi yerli ve yabancı şirketlere yeni kazanç sağlama kapısı olurken üreticilere ek gider olarak yansıyacak. Ürününün, emeğinin karşılığını alamayan üreticiye son öldürücü kurşunu sıkmak istiyorlar. Üreticilerin bu yollarla sıkıştırılmasının nedeni toprakların şirketler tarafından ele geçirilmesini kolaylaştırmak. Tarımın üretici köylüler tarafından değil, şirketler tarafından yapılmasının yolu hazırlanıyor. Bunu kabul etmiyoruz” dedi. (Ordu/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Mart 2018 18:56

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