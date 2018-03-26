TÜİK, çocuk iş gücü anketini neden güncellemiyor?

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, çocuk işçi sorununu Meclis gündemine taşıdı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, çocuk işçi sorununu, Başbakan Binali Yıldırım’a yönelttiği soru önergesiyle Meclis gündemine getirdi. Çocuk işçiliğin ülkemizde giderek yaygınlaştığını belirten Ömer Fethi Gürer, TÜİK’in 2012 yılından bu yana çocuk iş gücü anketine neden güncellemediğini sordu.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yazılı soru önergesinde çocuk işçilik sorununa değinerek, “Çocuk işçilik ülkemizde giderek yaygınlaşmakta ve güvencesiz düşük ücretle, mesai dahi dikkate alınmadan küçük bedenlere ucuz işçilik olarak büyük yük yüklenmektedir” dedi.

TÜİK tarafından son olarak 2012 yılında yapılan iş gücü anketinde 6-17 yaş grubunda 893 bin çocuğun çalıştığının belirlendiğini hatırlatan Ömer Fethi Gürer, “TÜİK tarafından neden çocuk iş gücü anketi güncellenmemektedir?” diye sordu.

Ülkemizde 6-17 yaş aralığı çocuk işçi sayısı ve eğitimlerini bırakarak çalışan çocuk sayısının açıklanmasını isteyen Ömer Fethi Gürer, Çocuk işçilik ile ilgili denetim sağlanmakta mıdır? İmalat, Hizmet, Tarım kesimlerine dağılımlı çocuk işçilerin sayısı ile cinsiyetlere göre dağılımı nedir? 2017 yılında kaç çocuk işçi iş kazası yaşamış kaç can kaybı olmuştur?” şeklindeki sorulara da yanıt istedi. (İSTANBUL)

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Mart 2018 16:36

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