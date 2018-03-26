Görüntüler İBB'yi yalanladı: Çöken yürüyen merdivende önlem alınmamış

İTÜ Ayazağa Metro İstasyonunda 27 Şubat’ta meydana gelen ve bir kişinin yaralandığı yürüyen merdivenin çökme anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde çok sayıda kişinin kazadan kıl payı kurtulduğu görülüyor.

Olay, 27 Şubat’ta İTÜ Ayazağa Metro İstasyonunda meydana geldi. Yürüyen merdivenlerin çökmesi sonucu bir kişi, oluşan boşluğa düşerek yaralanmıştı. İtfaiye ekiplerinin bir saat süren çalışmaları sonucu kurtarılan Mehmet Ali Erik, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmıştı. Saat 17.30 sıralarında meydana gelen olayın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildiği ortaya çıktı. Görüntülerde, çok sayıda kişinin çalışmayan yürüyen merdivenden aşağı doğru yürüdüğü görülürken, duran merdivenlerin aniden hareket etmesi üzerine birçok kişinin düştüğü görülüyor. Mehmet Ali Erik’in de boşluğa düşerek kaybolduğu kameraya yansıyor. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bir saatlik çalışmanın ardından Erik’i kurtardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Erik, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İBB NE AÇIKLAMASI YAPMIŞTI?

Yaşanan olayın ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yaralanan Mehmet Ali Erik’in sağlık durumuna ilişkin açıklama yapılmıştı. Yapılan açıklamada yaralanan Mehmet Ali Erik suçlanmıştı.

Açıklamada, “Maslak Ayazağa Metro İstasyonunda 17.30 sıralarında bakımı yapılan yürüyen merdivenin önündeki uyarı-koruma tehlike uyarı tabelasını dikkate almayan bir vatandaş, yürüyen merdivene binmiştir. Bu sırada hizmet vermeyen ve bakımı yapılan merdivende tambur boşalması meydana gelmiş, basamaklar çökerek vatandaş merdiven altına düşmüştür. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye vatandaşı sıkıştığı yerden kurtarmıştır. Hastanede tedavi altına alınan yolcumuzun ortopedi uzmanı tarafından yapılan ilk muayenesinde sol kolunda kırık olduğu, diğer kolunda ve bacaklarında ezikler olduğu belirtilmiştir. Kesin bilgilerin tomografi sonuçlarından sonra söyleneceği belirtilmiştir” denilmişti.

İBB'DEN SON AÇIKLAMA: MERDİVENİN ÖNÜNDEKİ BARİYER KALDIRILMIŞ

Güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından İBB bir açıklama daha yayınladı. Son yapılan açıklamada, kazadan önce merdivenlerin revizyon (şaft rulmanlarının değişimi) nedeniyle kapatıldığı, giriş ve çıkış bölümüne bariyerler konulduğu ifade edildi. Merdivenin üst giriş tarafındaki yolcu girişini engelleyici bariyerin kimliği tespit edilemeyen bir kişi tarafından kaldırılarak kenara alındığı ve ardından bazı yolcuların kullanıma kapalı ve bakım halinde olan, çalışmayan merdiveni kullanmaya başladıkları belirtildi. Bu yolculardan bazılarının yürüyen merdivenin çalışmadığını ve çıkış kısmının kapalı olduğunu fark edip geri dönerek sabit meriveni kullandıkları ifade edilirken "Bazı yolcular yürümeye devam etmiş ve merdivenin çıkışında bulunan bariyerin de yine kimliği henüz belirlenemeyen vatandaşlar tarafından kaldırılması sonucu merdiveni kullanmışlardır. Belirli bir sayıda vatandaşın merdivende birikmesi sonrası revizyondaki merdivenin üzerindeki yük arttığı için merdiveni sabit tutan bağlantı elemanları kopmuş ve merdiven basamakları kaymaya başlamıştır. Bu esnada bir yolcumuz kopan basamaklar arasındaki boşluğa düşmüştür" denildi.

Kaza hakkında, revizyon işini yapan firma yetkilileri ve ilgili istasyonda görevli kişilerin savunmalarının alındığı belirtilen İBB açıklamasında revizyon işini yapan firma ile ilgili sözleşmenin teknik tahkikat süresince askıya alındığı bilgisi paylaşıldı. (İstanbul/DHA)

Maslak metrosunda merdiven boşluğuna düşen kişi kurtarıldı

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Mart 2018 17:26

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