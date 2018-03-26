Kontrolden çıkan uzay üssü Tiangong-1 Dünya'ya düşebilir

Çin'in kontrolden çıkan uzay istasyonu Tiangong-1, 1 Nisan Pazar günü Dünya'ya düşebilir. Riskli bölgeler arasında Türkiye de bulunuyor.

Çin'in 2011'de Dünya yörüngesine yerleştirdiği ve 2016'da Birleşmiş Milletler'e kontrolden çıktığını bildirdiği uzay istasyonu Tiangong-'in 1 Nisan Pazar günü Dünya'ya düşebileceği duyruldu.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre "Cennet Sarayı-1" anlamına gelen Tiangong-1'in büyük kısmının atmosfere girdikten sonra yanarak yok olması bekleniyor. Ancak yine de uzay istasyonundan büyük parçaların yeryüzüne düşebileceği uyarısı yapılıyor.

9,4 ton ağırlığındaki istasyonda 2013'ten bu yana herhangi bir astronot görev yapmıyordu.

Tiangong-1'e ait parçaların düşebileceği bölgeleri hesaplayan sivil toplum kuruluşu Aerospace Corp, Kuzey ve Güney Yarımküre'de riskli iki hat bulunduğunu belirtti. Kuzey Yarımküre'deki riskli hat, Türkiye üzerinden de geçiyor.

Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) uzay enkazı dairesi başkanı Holger Krag ise "Bu kadar büyük enkazlar atmosfere girdiğinde genellikle yüzde 20 ila 40'ı yeryüzüne düşüyor. Ancak bu enkaz parçalarının birilerini yaralaması son derece düşük bir olasılık" diyor. Krag'a göre, bir kişinin Tiangong-1'in enkazının yeryüzüne düşmesi nedeniyle yaralanma ihtimali, aynı yıl içerisinde iki kez bir kişinin üzerine yıldırım düşmesi ihtimali kadar.

ESA, enkazın büyük olasılıkla okyanusa düşeceğini söylüyor. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 26 Mart 2018 15:45

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