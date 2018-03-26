Sitelerinin yanına beton santrali istemiyorlar

Burdur-Isparta karayolu üzerindeki Gökçebağ köyünde 118 konutun yer aldığı Başakevler Sitesi'ne bitişik arsaya beton santrali yapılmak istenmesi tepkiye neden oldu. Sitede oturanlar beton santraline tepki için ellerinde, “Başakevleri seviyoruz, beton santrali istemiyoruz”, “Beton santrali Başakevleri öldürür” yazılı dövizlerle beton santralinin yapılacağı araziye kadar yürüdü.

118 konutun bulunduğu siteyi tanıtan Başakevler Konut Yapı Kooperatifi Başkanı Kemal Korkmaz, Başakevler sahası ile aynı pafta üzerinde bulunan bitişik arsanın Isparta'da faaliyet gösteren bir hazır beton firması tarafından Milli Emlak Müdürlüğü'nden satın alındığını ve şirketin hazır beton tesisi kurmak için Burdur Valiliği'ne başvuruda bulunduğunu anlattı.

Bu başvurunun Burdur Valiliği Çevre Komisyonu tarafından çevre kirliliği oluşturacağı gerekçesiyle reddedildiğini belirten Korkmaz, daha sonra tesise AKP’li Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç aracılığıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerince izin verildiğini kaydetti.

“Bu izinle hırs vicdanın önüne geçmiştir” diyen Korkmaz, “Burdur'un cennet köşelerinden biri olan, 118 ailenin doğa ile iç içe, sağlıklı bir yaşam sürebilmek için 1978 yılından bu yana tüm alt yapı ve yollarını üyelerin kendi imkanlarıyla hayata geçirdiği örnek bir yaşam alanının tam da yan parseline, sanki Burdur'da başka yer kalmamış gibi hazır beton tesisinin inşaatına izin verilmesine, bunun da ötesinde Burdur Valiliği'nin izin vermemiş olmasına rağmen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ilgili biriminin hiçbir yer görme ve danışma ihtiyacı duymadan rica, hatır, minnet yoluyla böyle bir kararı vermiş olmasına çok şaşırdık. Organize Sanayi Bölgelerinde bile çevre kirliliği oluşturacağı düşünülerek yasa ile kurulumuna izin verilmeyen hazır beton tesisinin içerisinde okul, çocuk parkları, sağlık ocağı, cami gibi sosyal tesislerle birlikte 294 parsele konut yapım izni verilen bir alanın yanı başına hazır beton tesisi kurulması kabul edilemez, akıl ve mantık dışıdır” diye konuştu.

Sitede yaşayanlardan Mimar Barış Korkmaz da, beton santralinin yerleşim alanının yanına yapılmasının teknik ve çevre açısından zararlı olduğunu anlattı. Korkmaz, “Bu yaşam alanının yanına beton santralinin yapılması ciddi bir çevre kirliliğine sebep olacak. Beton santralleri işleyiş itibariyle çevreye toz ve gürültü açısından zarar veren sanayi yapıları. Buraya beton santrali yapılmasına izin verilmesi mantık dışı. Bu santral yapılırsa bizim çocuklarımız burada toz soluyacak” diye konuştu. (DHA)

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