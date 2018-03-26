Fatsa’da siyanürle altın iddiası

Ordu’nun Fatsa ilçesi Yukarı Bahçeler Mahallesi’nde yaşayanlar, siyanürle altın ayrıştırıldığını iddia ederek duruma tepki gösterdi.

Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Yukarı Bahçeler Mahallesi Engiz mevkiinde özel bir şirket tarafından, 100 dönüm ormanlık alanda ağaçlar kesilerek altın çıkarmak için 2014 yılında çalışma başlatıldı. Bölge halkının itirazları aradan geçen zaman içerisinde devam etti. Siyanürle altın ayrıştıldığını söyleyen halk, duruma tepki gösterdi.

Kendi bahçesinin yolunun bile kapatıldığını anlatan Cevat Atar, “Bahçe ve Erenyurt mahallesine bağlı yolumuz kapandı. Başka bir yerden verildi yol fakat oranın da yapılan çalışmalarla kapanması söz konusu. Devletimiz buraya yol açtı ama burayı maalesef kapattılar. Tapusu üzerime olan 23 dönüm yeri kendimiz şu an kullanamıyoruz. Yetkililer bir an önce bu sorunumuza el atsınlar. Şirket yapsın çalışmalarını ama bizleri de mağdur etmesin” dedi.

Derelerin Kardeşliği Platformu üyesi Resul Şahin ise “Mahalleli, ilk yapmış oldukları toplantıda tam olarak bilgilendirmediler. Yapılan vahşi çalışma ile ormanlar burada katledilmiştir. Siyanürlü üretime buradaki vatandaşlar ile birlikte karşıyız. Bal ve fındık üretiminin yoğun olduğu bölgede siyanürle altın çıkarılması bizleri endişe veriyor. Kim alacak bu bal ve yörede yetişen fındığımızı. Bizler madene karşı değiliz, bizler siyanürle altın çıkarılmasına karşıyız. Avrupa’nın hiçbir ülkesinde siyanür kullanılmamaktadır. Aynı yöntemi burada da kullansınlar" diye konuştu.

Platform Yürütme Kurulu üyesi Osman Güvenalp de “Bölgede yağacak aşırı yağmur sonucunda oluşacak heyelanlar neticesinde, siyanürle dolu olan dolgu toprak üzerine kurulan havuzun her an patlayacağı kaygısıyla burada yaşıyoruz. Birkaç kez patladığını duyduk fakat belgeli olmadığı için gerçek ortaya çıkmadı. Tüm canlılar bu durumdan etkilendi. Köylülerin yolu kapatılmış fakat ses çıkaramıyorlar. Orman bitiyor, her şey bitiyor" diye konuştu. (Ordu/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Mart 2018 15:05

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