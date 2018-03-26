Barış Yarkadaş: Tekelcilik, gerçeğin ölümü demektir

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Rekabet Kurumu’na başvurarak, Doğan Medya’nın Demirören Grubu’na satışının durdurulmasını istedi.

Doğan Medyanın Demirören Grubuna satılması ile ilgili işlemlerin başlatılması gözleri Rekabet Kurumu’na çevirdi. Kurumun devir işlemini “yeni bir hakim durum yaratıldığı” veya “mevcut hakim durumun güçlendirildiği” gerekçesiye iki şirketin mali büyüklükleri gözönüne alınarak incelemesi gerektiğine dikkat çekildi. Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak şse katıldığı bir panelde, Doğan Medyanın blok halinde Demirören’e satışının rekabete aykırı olup olmadığı sorularına “Dosyayı görmeden bir şey diyemeyiz” yanıtını verdi.

Konuyu daha önce Meclis gündemine taşıyan CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş bu kez de bir dilekçe ile Rekabet Kurumuna başvurdu. Verdiği dilekçeyi sosyal medya hesabından duyuran Yarkadaş, “Doğan Medya’nın Demirören Grubu’na ‘sattırılması’nın durdurulması ve rekabet koşullarının korunması için Rekabet Kurumu’na başvurdum. Bu satış gerçekleşirse, medyanın yüzde 90’ı bir partinin kontrolünde olacak.Tekelcilik, gerçeğin ölümü demektir!” dedi.

YARKADAŞ: TEKELLEŞMENİN ÖNÜNE GEÇİLMELİ

Medyada tekelleşmenin önüne geçilmesi çağrısı yapan Yarkadaş, dilekçesinde şu ifadelere yer verdi: “Yaysat, Posta, Fanatik, Doğan Haber Ajansı, Kanal D, CNN Türk, Hürriyet ve D Smart’ın da bulunduğu, yazılı ve görsel medya bölümünde faaliyet gösteren şirketlerin, Demirören Holding A.Ş. ye satışı ve devri konusunda görüşmelere başlandığı Doğan Holding’in, KAP’a gönderdiği açıklamada belirtilmiştir. İlgili satışın gerçekleşmesi durumunda 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu’nun 4,6 ve 7. maddelerinin ihlaline sebep olacağı kaçınılmazdır. Piyasa ve serbest rekabet açısından bu satışla birlikte “Bazı malların piyasaya verilmemesi, yani bazı seslerin yazıların kısılması” durumunun ortaya çıkacağı aşikardır. Konu satış işleminin kurumunuz tarafından incelenmesini ve tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.” (MEDYA SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Mart 2018 14:40

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