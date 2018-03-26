İmralı muamması: CPT'nin 2 yıl önceki raporu neden şimdi açıklandı?

Pervin Buldan, CPT'nin 2 yıl önceki Öcalan raporunun Ankara'nın talebi üzerine açıklanmasını değerlendirdi.

Avrupa İşkence ve Kötü Muameleyi Önleme Komitesi (CPT), 28-29 Nisan 2016’da İmralı Adası’na yaptığı ziyaretin raporunu 20 Mart’ta açıkladı. Rapor yaklaşık 2 yıl sonra Ankara'nın talebi üzerine kamuoyuna açıklandı. Raporun açıklanma zamanının Afrin operasyonu sonrasına denk gelmesi dikkat çekti. Raporda Öcalan’ın 5 yıldır avukatları ve 18 aydır ailesiyle hiçbir görüşme yapmadığı vurgulandı. Öcalan ve aynı cezaevindeki diğer tutukluların dış dünyayla bağlantılarının kesildiğinin belirtildiği raporda, telefon dahil hiçbir görüşmenin yapılmadığı belirtildi. Geçtiğimiz günlerde İmralı merkezli bir başka iddia daha gündeme getirilmiş ve "Afrin konusunda İmralı'ya heyet gittiği" öne sürülmüştü.

BULDAN: TÜRKİYE'NİN SIKIŞMIŞLIĞININ SONUCU

Mezopotamya Haber Ajansından Sadık Topaloğlu ve Muhammet Doğru’ya konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan raporun TSK ve ÖSO’nun Afrin kent merkezine girmesinden sonra açıklandığını hatırlattı. Buldan, şunları söyledi: “Afrin meselesiyle ilgili Türkiye artık bir sıkışmışlığın içerisinde. Ve girmiş olduğu o savaş sarmalından ve uluslararası alanda aslında kaybetmiş olduğu itibardan kurtulmak adına farklı yol ve yöntemleri arama gibi bir şey içerisine giriyor. Bunun içerisinde elbette ki CPT’nin açıklamış olduğu rapor da var. Türkiye devleti, AKP Hükümeti bu savaş sarmalından çıkmanın ve Türkiye’nin itibarına aslında belki de uluslararası anlamda, yeniden ivme kazandırmanın yöntemlerini aramaya başladı.”

“Ailesinin, avukatlarının ya da siyasi heyetlerin bir an önce Sayın Öcalan’la görüşme yapması konusunda CPT’nin açıklamasından önce de biz defalarca kez ifade ettik” diyen Buldan, “CPT’nin bu raporundan sonra Sayın Öcalan ile görüşme yapılması daha da önem kazanıyor. Dolayısıyla AKP hükümeti bir an önce İmralı Cezaevinde Sayın Öcalan’la görüşmeleri başlatmalı. Ailesinin, avukatlarının ya da siyasi heyetlerin oraya gideceği bir mekanizmayı mutlaka oluşturması lazım” ifadesini kullandı.

ÖCALAN 5 YILDIR AVUKATLARIYLA 18 AYDIR AİLESİYLE GÖRÜŞTÜRÜLMÜYOR

PKK Lideri Abdullah Öcalan, İmralı Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi’nde, 27 Temmuz 2011’den beri avukatları ile, 5 Nisan 2015 tarihinden bu yana da İmralı Heyeti üyeleriyle görüştürülmüyor.

'ÖCALAN'A HEYET GİTTİ' İDDİASI

KCK Yürütme Konseyi Üyesi Murat Karayılan, geçtiğimiz günlerde Dengê Welat radyosuna yaptığı açıklamada Öcalan’ın durumuyla ilgili yeni bir gelişmenin olduğunu söyleyerek "Bizler yeni bilgiler aldık. Türkiye ve Rusya arasında stratejik bir ittifak yapılmıştır. Afrin’deki direnişi durdurmak için bir heyet olarak İmralı’ya gitmişler” dedi. Karayılan, talebin Öcalan tarafından reddedildiğini belirtti. Karayılan, kamuoyuna konuya ilişkin resmi açıklamanın daha sonra yapılacağını belirterek, “Çünkü bu durum çok önemlidir” ifadesini kullandı. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Mart 2018 14:40

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