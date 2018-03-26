Hırvatistan'da göğsüne top gelen genç futbolcu yaşamını yitirdi

Hırvatistan'da oynanan 3.Lig maçında göğsüne top çarpan 25 yaşındaki genç oyuncu Bruno Boban hayatını kaybetti.

Hırvatistan 3. Ligi’nde oynanan maçta göğsüne top çarpması sonucu yere yığılan Marsonia takımının 25 yaşındaki oyuncusu Bruno Boban, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı ve sahada hayatını kaybetti.

Tam 40 dakika boyunca hayata döndürülmeye uğraşılan Bruno Boban, arkadaşlarının gözyaşları içerisinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bu haber Hırvat futbolunu yasa boğarken, 25 yaşındaki oyuncunun ölüm sebebi otopsinin ardından belli olacak. (SPOR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Mart 2018 14:25

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