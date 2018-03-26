Erdoğan: 'Menbic'den çıkmayız' açıklamaları Trump'ın iradesi değildir

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD'den yapılan 'Menbic'den çıkmayız' açıklamalarının Trump'ın iradesini yansıtmadığını düşündüğünü söyledi.

Türkiye-AB Zirvesi'ne katılmak üzere İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Bulgaristan'ın Varna şehrine hareketi öncesi açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD'den gelen "Menbic'den çıkmayız" açıklamaları için "Trump'ın iradesi değildir gibi düşünüyorum" dedi. Erdoğan, "Türkiye olarak biz kesinlikle buralarda işgal kuvveti olarak bulunamayız" ifadesini de kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"AB'ye tam üyelik stratejik hedefimiz olmaya devam ediyor. Niyetini, gayesini, ciğerini çok iyi bildiğimiz çevrelerin Türkiye'nin AB'de saygın, eşit, tam üye olarak hak ettiği yeri olmasına mani olmalarına kesinlikle izin vermeyeceğiz. Ülkemizin konumuna, gücüne, bölgede ve dünyada oynadığı etkin role uygun şekilde Avrupa Birliği ile görüşmelerimizi sürdürceğiz. Varna Zirvesi'nin hem AB hem de bölgesel meselelerin çözümü konusunda olumlu katkılar yapmasını temenni ediyorum. Bugünkü zirvede daha önceden mutabakata vardığımız hususlardaki gelişmeleri de ele alacağız. Bölgesel ve güvenlik konularına ilaveten ülkemizin müzakere sürecinde karşılaştığı siyasi ve sunni engellerin kaldırılması, katılım sürecimizin tekrar canlandırılması beklentimizi Avrupa Birliği liderlerine tekrar ileteceğiz."

'SİNCAR'A ÇOK TAHAMMÜLÜMÜZ YOK'

(PKK'nin Şengal'den(Sincar) çekilmesi) Irak hükümetinin bazı operasyon girişimlerini doğrusu istihbarat örgütümüzden aldım. Bunun tabii netice itibarıyla tamamiyle bittiği konusunda takipteyiz. Kısmi olarak bir müdahale olmuş olabilir nitekim bugün de Irak'tan bu konularla ilgili olarak bir yetkili Türkiye'ye gelecek. Onlarla da MİT Müsteşarımızın görüşmesi olacak. Bu görüşmelerden sonra sağlıklı bir neticeyi alırız. Temennimiz Irak merkezi hükümeti Sincar'da bu operasyonu başarmakta bir sıkıntı varsa burada da ikili görüşmelerimizi yapalım, orada gereğini de biz yaparız. Sincar'a çok tahammülümüz yok.

MENBİC: 'OBAMA'NIN SÖZLERİNE BENZER SÖZLER VERDİLER'

Münbiç bizim için yeni bir şey değil. Obama döneminden beri üzerinde durduğumuz bir konuydu. Obama'nın bize söylediği 'Bunlar burada duramaz, Fırat'ın doğusuna çekilecek.' Obama'nın sözlerine benzer sözler verdiler bize. Biz kendilerine 'Buralar YPG'nin değil. Buraların yüzde 90'ı oradaki Arap nüfusa aittir. Size de bize de düşen buraları sahiplerine teslim etmektir.' Sayın Tillerson'ın ziyaretinde kendisiyle konuştuğumuzda bize Münbiç'in güvenliğini beraber sağlayalım teklifiyle geldi. Bundan ne anlaşılır? 'Buralara girme niyetimiz yok, terör örgütünü çıkartalım, güvenliğini ABD-Türkiye sağlayalım…' Bizim bulunduğumuz nokta bu. Güvenliği sağlamada beraber hareket edebiliriz. Burada 'Çıkmayız' gibi yaklaşımlar Trump'ın iradesi değildir gibi düşünüyorum. Putin'le de Trump'la da görüşmeleri yapıyoruz.

Biz Münbiç'le ilgili ne diyoruz? Türkiye olarak biz kesinlikle buralarda işgal kuvveti olarak bulunamayız. Buraların sahipleri kimse sahiplerine teslim edelim… ABD'nin üzerine düşen, bizim üzerimize, Rusya'nın üzerine, İran'ın üzerine düşen görev budur. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Mart 2018 14:07

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