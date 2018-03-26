İmam hatip okullarında 36 bin 385 Suriyeli eğitim görüyor

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, imam hatip okullarındaki Suriyeli öğrenci sayısını 36 bin 385 olarak açıkladı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesine yanıt veren Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, ülkemizde ikamet eden 3 milyon 486 bin 644 Suriyeliden, 976 bin 200’ünün eğitim çağında olduğu, bunlardan 603 bin 756’sının eğitime erişiminin sağlandığını bildirdi. Bakan Yılmaz, imam hatip okullarındaki Suriyeli öğrenci sayısını ise 36 bin 385 olarak açıkladı.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, önergesinde, “Ülkemizde 2017-2018 öğrenim yılında okula başlayan Suriye uyruklu kişi sayısı kaçtır? Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda kaç Suriyeli öğrenci eğitim almaktadır?Kaç Suriyeli öğrenci okul yurtlarında kalmaktadır? İmam hatip orta ve liselerinde eğitim alan Suriye kökenli öğrenci sayısı kaçtır, kaçı bu yıl başlamıştır? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçen kaç yabancı ülke doğumlu, ülkemizde bu yıl okula başlamıştır? Ülkemizde eğitim alan yabancı uyruklu öğrenci sayısı kaçtır?” şeklindeki soruların yanıtlanmasını istedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre 2012 yılında 14.237 olan Suriyeli nüfusunun, 25.01.2018 tarihi itibariyle 3.485.644’e çıktığını belirterek, “ Bu nüfusun 976.200'ü (Eylül 2017) zorunlu eğitim çağındadır. Zorunlu eğitim çağındaki Suriyeli öğrencilerden 05.02.2018 tarihi itibariyle açık öğretim okulları dâhil 603.756 öğrencinin eğitime erişimi sağlanmıştır” dedi.

Bakan İsmet Yılmaz, “Bakanlığımıza bağlı resmi (Geçici Eğitim Merkezi dışında) 14.742 okulda 37.726 Iraklı ve 329.131 Suriye uyruklu olmak üzere 366.857 öğrenci eğitim görmektedir. 20 ilimizde 338 geçici eğitim merkezlerinde ise tamamı Suriyeli olmak üzere 227.266 öğrenci yoğunlaştırılmış Türkçe öğretimine tabi tutularak eğitim görmektedir. Ayrıca açık öğretim okullarına kayıtlı 9.633 öğrenci bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.

02.01.2018 tarihi itibariyle Anadolu İmam Hatip Lisesinde 13.664 ve İmam Hatip Ortaokulunda 22.721 Suriye uyruklu öğrenci olmak üzere 36.385 öğrenci öğrenim gördüğünü bildiren Bakan Yılmaz, “ Ülkemizde 02.01.2018 tarihi itibariyle eğitim alan resmi okullarımızda kayıtlı yabancı uyruklu öğrenci sayısı 424.039'dur” açıklamasında bulundu. (HABER MERKEZİ)

Foto: Arşiv

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Mart 2018 12:59

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