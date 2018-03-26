Başakşehir'deki şehir hastanesi inşaatında iş cinayeti

Başakşehir'deki şehir hastanesi inşaatında beton pompasının patlaması sonucu 1 işçi hayatını kaybetti.

İstanbul Başakşehir'de yapımı devam eden ve yaklaşık 3 bin kişinin çalıştığı şehir hastanesi inşaatında beton pompasının patlaması sonucu soyadı öğrenilemeyen, Maraş nüfusuna kayıtlı Sinan isimli genç bir işçi yaşamını yitirdi.

Olay dün gece yaşandı. Şantiye alanına beton getiren Oyak Beton’da pompa yağcısı olarak çalışan işçi, basınç sonucu patlayan beton pompasının suratına gelmesiyle hayatını kaybetti. (İstanbul/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 26 Mart 2018 12:54

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