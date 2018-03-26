Eurovision'un ilk kazananı Lys Assia hayatını kaybetti

İsviçreli sanatçı Lys Assia, 94 yaşında yaşamını yitirdi. Assia ilk Eurovision şampiyonuydu.

Eurovision yarışma tarihinin ilk kazanan ismi, İsviçreli sanatçı Lys Assia, 94 yaşında yaşamını yitirdi.

NTV’nin haberine göre, Eurovision şarkı yarışmasının ilk düzenlendiği 1956 yılında İsviçre’yi temsil eden ve birinci olan sanatçı Lys Assia 94 yaşında hayatını kaybetti. Assia, 57 ve 58 yıllarında da yarışmaya katıldı. Eurovision’a olan ilgisini hiç kaybetmeyen Assia, Eurovision’un 50. yılında yine o sahnedeydi. 2012’de Eurovision’a girmek için oylamaya katıldı ancak ülkesinde yapılan oylamada yeteri kadar destek göremedi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Mart 2018 12:40

www.evrensel.net