Afrin'de TSK destekli cihatçılar birbirine girdi

TSK ve beraberindeki cihatçı grupların ele geçirdiği Afrin kent merkezinde Ahrar el Şarkiye ile Hamza Tugayı arasındaki gerilim büyüyor.

Suriye'nin Afrin kentinde TSK'nin Zeytin Dalı Operasyonu'nda birlikte hareket ettiği cihatçı gruplardan Ahrar Şarkiye ile Hamza Tugayı arasındaki gerginlik sürüyor.

Londra Merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin duyurduğu habere göre ise çıkan çatışmalarda 7 militan öldürüldü. Haberde, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) talimatıyla 130’dan fazla tutuklama yapıldığı belirtildi. Çatışma, geçmişte ABD destekli olan Hamza Tugayı ile savaşçılarının büyük çoğunluğu Deyrezzor'dan gelen Ahrar Şarkiye grupları arasında çıktı. Ahrar Şarkiye’nin Hamza Tugayı'nı, “operasyonu lekelemek için Batı’dan talimat alarak” Afrin’de evleri yağmalamakla suçladığı, iki grubun bunun üzerine birbirine girdiği belirtiliyor.

Al Masdar'ın muhalif kaynaklara dayandırdığı habere göre ise Ahrar el Şarkiye, 200 Hamza Tugayı üyesini alıkoydu. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde Hamza Tugayı üyeleri tek sıra halinde yürürken görüldü.

Olayın, Hamza Tugayı'nın Ahrar Şarkiye üssünü basmasının ardından gerçekleştiği aktarıldı. Ahrar Şarkiye, geçtiğimiz hafta Hamza Tugayı'nı komutanları Ebu Sakr el Kadısiye'yi suikastla öldürmekle suçlamıştı.

"Özgür Suriye Ordusu" adı altında TSK'nin Afrin operasyonuna katılan gruplar daha önce de ganimet paylaşımı sebebiyle birbirine girmişti. (DIŞ HABERLER)

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Son Düzenlenme Tarihi: 26 Mart 2018 12:28

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