Vergi müfettişi rüşvet alırken yakalandı

İstanbul Vergi Dairesi’nde görevli bir müfettiş, bir inşaat firması yetkilisinden rüşvet alırken yakalandı.

İstanbul'da, hakkında vergi soruşturması olan bir şirketten 2 milyon TL rüşvet almak isteyen vergi müfettişi düzenlenen operasyonla yakalandı. Şirket yöneticisi ve müfettiş tutuklandı.



Vergi incelemesinden sorun yaşamadan kurtulmak için şirket yöneticisi F.T.'nin, vergi müfettişi D.Y. ile 2 milyon lira karşılığında anlaştığı belirlendi. Bunun üzerine operasyon yapan polisler, şirket yöneticisi F.T. ve vergi müfettişi D.Y. ile B.O. adlı kişiyi gözaltına aldı.

Emniyet'teki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. D.Y. ve F.T. tutuklanırken diğer şüpheli B.O. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Müfettişin inşaat firması ile 2 milyon TL'lik rüşvet pazarlığı yaptığı ve paranın 250 bin TL'sini alırken yakalandığı belirtildi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Mart 2018 11:34

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