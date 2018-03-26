Soma davasında ‘terör örgütleri yaptı’ soruşturması beklenmeyecek

Fırat TURGUT

Dilek OMAKLILAR

Manisa

Soma’da 301 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciasına ilişkin davaya devam edildi. Akhisar Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu olarak yargılanan sanıkların, süreyi uzatarak delil karartmaya çalıştığını belirten avukatlar, savcının mütalaasını açıklamasını, sanıkların ise tutukluluk hallerinin devam etmesini istedi. Savcı ise mütalaasını vermeye başladı.

SABOTAJ İDDİASINA İLİŞKİN TALEP REDDEDİLDİ

5’i tutuklu 51 sanığın yargılandığı Türkiye’nin en büyük işçi katliamı davasının 21. duruşması Mahkeme Başkanının geçen duruşmada sanık avukatlarının taleplerine ilişkin verilen kararları açıklamasıyla başladı.

Geçtiğimiz celse, “Soma Katliamı’nı terör örgütlerinin yaptığı” iddiasına ilişkin yürütülen Manisa soruşturması dosyasını savcılıktan isteyen mahkeme, Soma dosyasına sunulanlar dışında bir delil olmaması sebebiyle soruşturmanın bekletici mesele yapılması talebini reddetti.

Duruşma savcısının mahkemeden, Manisa soruşturmasının beklenmesini talep etmesi sebebiyle dava 1 yıldır ilerlemiyordu. Mahkeme heyeti geçtiğimiz celse “gizli” ibareli dosyayı, tarafların incelemesine açmayacağını, gizliliği ihlal etmeyecek şekilde inceleyip karar vereceğini belirterek Manisa savcılığından istemişti. Celse arasında gelen dosyayı inceleyen mahkeme, dosyaya sunulanlar dışında yeni bir delil olmaması sebebiyle Manisa soruşturmasının beklenmesine gerek olmadığına karar verdi ve savcının bekletici mesele yapılması talebini reddetti. Böylece duruşmadaki en kritik aşama mağdur aileler ve avukatlarının lehine bitti.

DELİL KARARTMA ÇABASI

Daha sonra ailelerin avukatlarına söz verildi. İlk konuşmayı yapan Avukat Can Atalay, olayın oluş biçimine dair hiçbir kuşkunun kalmadığını ancak sanıkların delil karartmaya çalıştığını ifade etti. Atalay, “Bu dosyayı takip eden arkadaşlarımızdan Selçuk Kozağaçlı ‘Soma davasını neden takip ediyorsun’ denilerek tutuklanmıştır. Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaanın hazır olduğunu söyledi ama sonra süre istedi. Aradan 1 yıl geçti. Sanıklar uzun tutukluluktan faydalanmak istiyorlar, 5 yıllık tutukluluk süresini doldurmaya çalışıyorlar. Tüm bunlar meşru olmayan delil karartma çabasıdır” dedi.

Avukatlardan Nergiz Tuba Arslan da sanık Can Gürkan’ın daha önce ifade ettiği “Mahkemenizden bir sonuç çıkmayınca bazı makamlara başvurdum” sözlerini hatırlatarak, “Tutukluluk süresini kötüye kullanmak için uzatıyorlar. Burada yaşamını yitiren 301 aile, yaralanan 162 kişi, tüm Türkiye adalet bekliyor” diye konuştu.

BASIN AÇIKLAMASINDAKİ HARİTA DEĞİŞTİRİLMİŞ

Avukatlar katliamdan sonra Soma Maden patronunun yaptığı basın açıklamasını da hatırlattı. Basın açıklamasında gösterilen harita üzerinde değişiklik yapıldığını belirten avukatlar mahkemeye asıl haritaları sunarak, ihmallere dikkat çekti.

Avukatların dikkat çektiği noktalardan biri de patronların dava süresi boyunca tutuksuz sanıkların maaşlarını ödemeye devam etmesi oldu. Bunların sanıkların yönlendirilmesi için yapıldığını ifade eden avukatlar, savcının mütalaa vermesini, sanıkların ise tutukluluk hallerinin devam etmesini istedi.

Avukat savunmalarının ardından savcı mütalaa vermeye başladı. Duruşma devam ediyor.

ADALET İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ

Duruşma öncesi madenci aileleri duruşma salonuna bir yürüyüş gerçekleştirdi. Burada bir açıklama yapan Avukat Can Atalay, “301 işçinin göz göre göre ölüme gönderildiğine dair hiçbir kuşku kalmadı. 1 yıldır sermayeye ne kadar ceza vereceklerini açıklamaktan korkuyorlar. Biz bu davaya sahip çıkacağız. Adalet için mücadele edeceğiz” dedi.

MANİSA SORUŞTURMASI NEDİR?

Yargılamanın başından itibaren dosyada, “sabotaj vardır” ifadelerini kullanan Soma sanıkları, 15 Temmuz’dan sonra “Soma’yı terör örgütleri yaptı” iddiasında bulunmuştu. Bunun üzerine sanıklardan Can Gürkan bu iddiaya ilişkin bir şikayet dilekçesi vermiş ve Manisa Savcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Mahkeme heyeti daha önce de soruşturma ile ilgili bilgi istemiş, ancak savcılık “gizli” olduğu gerekçesiyle mahkemeye bilgi vermemişti. Duruşma savcısı ise soruşturmanın beklenmesini talep ederek 1 senedir mütalaasını vermiyordu.

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Mart 2018 12:52

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