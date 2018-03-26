İstanbul'da 2 ilçede 20 saatlik su kesintisi -26 Mart 2018

İSKİ, İstanbul'un Esenyurt ve Beylikdüzü ilçelerinde yenileme ve bakım-onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanacağını duyurdu.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan duyuruya göre bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 26 Mart 2018 Pazartesi günü saat 10:00'dan 27 Mart 2018 Salı günü sabah 06:00'ya kadar 3 ilçeye su verilmeyecek.

ESENYURT İLÇESİ

Cumhuriyet, Mevlana, Barbaros Hayrettin Paşa, Piri Reis, Gökevler, Atatürk, Hürriyet, İstiklal, Şehitler, Akçaburgaz, Battalgazi, Osmangazi ve Namık Kemal Mahalleleri

BEYLİKDÜZÜ İLÇESİ

Adnan Kahveci, Barış, Cumhuriyet ve Büyükşehir mahallelerinin tamamı ile Kavaklı, Dereağzı ve Yakuplu Mahalleleri (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Mart 2018 11:05

www.evrensel.net