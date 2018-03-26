Elektriği kesilen 280 köyde içme suyu sıkıntısı başladı

Derik Muhtarlar Derneği üyeleri, Mardin genelinde 280’e yakın köyde yaşanan elektrik kesintilerinden dolayı bir araya geldi.

Berzan GÜNEŞ

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 120, Derik’te 50, Nusaybin’de 70 ve merkez ilçe Artuklu’nun 40 köyüne, 9 gündür elektrik verilmiyor. “Kaçak elektrik ve ödenmeyen faturalar” gerekçesini öne süren Dicle Elektrik A.Ş. (DEDAŞ), borcu olan olmayan onbinlerce yurttaşı mağdur ediyor. Günlük su ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelen köylüler, tarımsal arazileri de sulayamıyor. Yurttaşları canından bezdiren kesintilerin sona ermesi için bir araya gelen Derik Köy Muhtarları Derneği üyesi 50 muhtar, sorunun giderilmesi için çaba harcamayan yetkililere tepki gösterdi.

‘BORCU OLMAYAN KÖYLÜ NE YAPSIN?’

Derik Köy Muhtarları Derneği (DMD) Başkanı Mehmet Reşat Çelik, DEDAŞ’ın, “Kuyuların borçları ödenmiyor” gerekçesiyle elektrikleri kestiğini aktardı. “Borcu olmayan çiftçilerden ve köylülerden ne istiyorlar?” diye soran Çelik, günde 2 ya da 3 saat verilen elektriğin günlük su ihtiyaçlarını karşılayamadığını dile getirdi. Bazı yetkililer ile bu sorunu çözmek için görüşme aldıklarını fakat olumlu bir cevabın kendilerine verilmediğini belirten Çelik, “Halk elektriğin verildiği 2 saatte kendi ihtiyaçları mı, hayvanları ya da tarlalarını sulamak için mi su stoklasın? Bu halk ne yapsın? Yetkililer bu duruma acilen el atması gerekmekte. Bu şirketin köylülere elektrik vermeye niyeti yok” dedi.

‘ABONELERİ İPTAL EDİP, ESKİ USUL DÖNECEĞİZ’

Kesintinin Ankara, İstanbul veya Bursa gibi metropol kentlerinde yaşanması durumunda üst makamlardaki kişilerin bunu kabul etmeyeceğine dikkat çeken Çelik, yaptıkları toplantı hakkında bilgi verdi. Kendi aralarında bir takım kararlar aldıklarını aktaran Çelik, kesintinin devam etmesi halinde yapacaklarını şöyle özetledi: “Sorunlarımız çözülmezse sayaçları toplayarak, aboneleri iptal edeceğiz. Eski usul tarım yapmaya devam edeceğiz. Mardin’deki yetkililerle görüşmelerimiz devam etmekte. Olumlu bir yanıt alamazsak, Pazartesi günü Ankara’ya gidip sesimizi duyurmaya çalışacağız. Durmaya asla niyetimiz yok. Biz dursak, köylü durmaz.”

‘HAKKINI ARAYANA ‘TERÖRİST’ OLUYOR’

Durumdan dolayı muhtarı olduğu Alibey Köyü’ne gidemediğinin vurgulayan Çelik, şöyle devam etti: “Hem bizim, hem de köylülerin tahammülü kalmadı. Köylünün yaşadığı zorluk ve sıkıntılarını gördükçe yüreğimiz burkuluyor. Köylüler içler acısı durumda. Hakkını arayan köylülere ‘terörist’ damgası vuruyorlar.”

‘YARIN GELİP BİRŞEYLER TALEP ETMESİNLER’

Derik’teki insanların büyük bir bölümün tarım ile uğraştığına dikkat çeken Karataş Köyü Muhtarı Veli Dinç de, bütün tarım araç ve gereçlerinin elektrikle çalıştığını hatırlattı. Elektrik verilmediği için sulama yapılmadığını ve bunun sonucunda tüm emeklerinin kuruyacağını belirten Dinç, “Devlet vatandaşları DEDAŞ’a mahkum etmiş durumda. Devlet yetkilileri bu soruna çözüm bulmalı. DEDAŞ şirketine sözünü geçiremeyen devlet yetkilileri, yarın bu yurttaşlardan gelip bir şeyler talep etmesin” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

‘KAYYUM ATAYAN HÜKÜMET, DEDAŞ’A NİYE EL ATMIYOR?’

DEDAŞ’ın keyfi fatura kesimi yapıldığını ifade eden Dinç, “Tarım ile uğraşan çiftçiye de abonesi olmayana da fatura geliyor. Bu keyfiyet değildir de nedir? Devletin sözü bir şirkete mi geçmiyor? İstediği zaman istediği yere kayyum atayan hükümet, DEDAŞ’a neden bir el atmıyor? DEDAŞ kendi başına bir örgüt olmuş” diye belirtti.

’KÖYLÜ 40 BİN TL’Yİ NASIL ÖDESİN’

14 yıldır Çayköy Köyü’nün muhtarı olduğunu ve çiftçilikle uğraştığını dile getiren Abdulhalim Doğan ise, kendilerine bilgi verilmeden kesintinin yaşandığını söyledi. “Böyle bir kesintiyi 44 yıllık hayatımda görmedim” diye devam eden Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “DEDAŞ köylüye 40 bin liralık fatura çıkartıyor. Köylü 40 bin lirayı nasıl ödesin. Eğer kaçak kullanan varsa tespit et. Onun elektriğini kes. Bu hakarettir. Halk bizlerden çözüm bekliyor. Kalıcı bir çözüm istiyoruz.” (Mardin/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Mart 2018 09:22

www.evrensel.net