'Aleviler baskıya ve inkara boyun eğmeyecek'

Alevi Bektaşi İnanç Derneği, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın 'camilerin, Alevilerin de ibadet yeri' sözlerinin inkar politikası olduğunu kaydetti.

Alevi Bektaşi İnanç Derneği önceki gün Buca’daki dernek merkezinde yaptığı açıklama ile Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Erzincan Şube yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 16 kişinin tutuklanması ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın “Müslümanların ibadet yeri camidir. Camiler hem Sünni hem Alevi’nin ibadet yeridir” açıklamasına ilişkin basın açıklaması yaptı.

Dernek merkezinde üyelerinde katılımıyla yapılan basın açıklamasında 16 kişinin keyfi ve hukuksuz bir şekilde gözaltına alınarak tutuklandığı belirtilerek serbest bırakılması istendi. Derneğin gençlik kolu yöneticisi Dicle Demirçivi tarafından yapılan basın açıklamasında alevi kurum ve kişilerine karşı son dönemlerde saldırıların yoğunlaştığı belirtilerek “Bizleri hedef gösterenler inancımıza ibadethanelerimize saldıranlar bilmeliler ki biz bu baskılara boyun eğmeyeceğiz. İçinde bulunduğumuz bu karanlık günlerde ülkemizi yönetenler kendileri gibi düşünmeyen kim var ise bir şekilde baskı altına almayı amaçlamış ve farklı ses çıkartan kim var ise gözaltı, tutuklama ile boyun eğdirmeye çalışıyorlar” dedi.

'ALEVİLİĞİN YOK SAYILMASI DEVAM EDİLİYOR'

Demirçivi, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş “Müslümanların ibadet yeri camidir. Camiler hem Sünni hem Alevi’nin ibadet yeridir” açıklamasını esefle kınadıklarını belirterek Demirçivi, Diyanet İşleri Başkanlığının kuruluşundan itibaren Aleviliği yok sayması, inkar ve asimilasyon politikaları Alevilerin ibadethanesinin Cemevi olduğu gerçeğini değiştiremediğini ifade etti. Çivi şunları söyledi “OHAL ve KHK zulmü ile demir yumrukla ülkemizi yönetmeye çalışanlara karşı inancımızın mücadelesini sokakta, alanlarda, cemevlerimizde, mahallelerimizde, yürüttük ve yürütmeye de devam edeceğiz. Biliyoruz ki laik, demokratik, özgür bir yaşama inancımızın mücadelesini yürüttüğümüz için bugün bu saldırılarla karşı karşıyız. Gün inancımıza kurumumuza sahip çıkma günüdür. Gözaltına alınanlar tutuklananlar serbest bırakılsın! Korkmuyoruz, yılmıyoruz, boyun eğmiyoruz” dedi.

Basın açıklamasından sonra toplanan Alevi Bektaşi İnanç Derneği üçüncü genel kurul sonrasında yapılan seçimlerde oy birliği ile Abidin Yıldız, Deniz Kurt, Mahir Sever, Ağgül Mete, Aleyna Beytaşı, İrfan Acun ve Gökhan Kaya yeni yönetim kuruluna seçildiler. (İzmir/EVRENSEL)

Alevi Bektaşi Federasyonundan Erzincan'daki tutuklamalara tepki

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Mart 2018 07:21

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