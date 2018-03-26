Erdoğan'ın 'Sincar operasyonu’ iddiasına yalanlama

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan TSK’nin Sincar’a operasyon başlattığı yönündeki iddiasına Iraklı yetkililerden yalanlama geldi.

Trabzon 6. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Sincar'a (Şengal) yönelik operasyonlar düzenlediğini iddia etti.

Erdoğan’ın bu açıklaması ile ilgili konuşan Iraklı askeri yetkililer, böyle bir sınır ötesi operasyonun olmadığını söyledi.

Iıak Müşterek Harekat Komuta Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Ninova, Sinjar ve sınır bölgelerinde kontrol Irak güçlerindedir" denildi.

Reuters haber ajansına konuşan yerel kaynaklar da bölgede sıradışı bir askeri hareketliliğin bulunmadığını açıkladı.

Irak ordusunun, PKK'nin Şengal’den ilçesinde çekildiği bölgelere konuşlandığı bildirildi. (DIŞ HABERLER)

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Son Düzenlenme Tarihi: 26 Mart 2018 06:35

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