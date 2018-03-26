Rusya'da AVM yangını: Ölenlerin sayısı 53'e yükseldi

Rusya'nın Kemerovo kentinde bir alışveriş merkezinde çıkan yangında ölü sayısının 53'e yükseldi, en az 10 kişiye de henüz ulaşılamadı.

Rusya Kemerovo’da bulunan bir AVM’de çıkan yangın nedeniyle 53 kişi hayatını kaybetti. Rusya Soruşturma Komitesi, 53 kişinin hayatını kaybettiğini doğruladı.

Rusya'nın Kemerovo kentinde bir alışveriş merkezinde çıkan yangında ölü sayısının 53'e yükseldi, en az 10 kişiye de henüz ulaşılamadı.



Soruşturma Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, yaşamını yitirenlerin dokuzu çocuk. Yerel basında hala iletişim kurulamayan kayıp kişiler olduğu ve ölü sayısının artabileceği endişesi dile getiriliyor.

Rusya’nın Kemerovo kentindeki 'Zimnyaya Vişnya' isimli alışveriş merkezinde bugün öğle saatlerinde yangın çıktığı bildirilmişti.

Bölge acil durumlar bakanlığından Sputnik’e konuşan bir kaynak çocukların yangından çıkan duman nedeniyle zehirlendiğini söylemişti.

Yangın esnasında çevreyi güvenlik çemberine alan polis, bölgedeki insanları olay yerinden tahliye etti. Görgü tanıklarının aktardıklarına göre, yangın çıktığı sırada AVM'de en az yüz kişi bulunuyordu.

Sibirya'nın kömür madenciliği faaliyetlerinin yürütüldüğü bir bölgesi olan Kemerovo, Moskova'nın 3 bin 600 kilometre doğusunda yer alıyor. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Mart 2018 08:53

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