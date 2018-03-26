Rusya'da AVM yangını: Ölenlerin sayısı 37'ye yükseldi

Rusya'nın Kemerovo kentinde bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. Yangın nedeniyle 37 kişi hayatını kaybetti.

Rusya Kemerovo’da bulunan bir AVM’de çıkan yangın nedeniyle 37 kişi hayatını kaybetti. Rusya Soruşturma Komitesi, 37 kişinin hayatını kaybettiğini doğruladı. Daha önce 40'ı çocuk 69 kişinin kayıp olduğu bildirilmişti.

Soruşturma Komitesi’nin Telegram’da yayınladığı mesajda, “Şu an itibarıyla Kemerovo kentindeki alışveriş merkezinde çıkan yangında 37 kişinin hayatını kaybettiği doğrulandı. Enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor” ifadelerine yer verildi.

Rusya’nın Kemerovo kentindeki 'Zimnyaya Vişnya' isimli alışveriş merkezinde bugün öğle saatlerinde yangın çıktığı bildirilmişti.

Bölge acil durumlar bakanlığından Sputnik’e konuşan bir kaynak çocukların yangından çıkan duman nedeniyle zehirlendiğini söylemişti.

Yangın esnasında çevreyi güvenlik çemberine alan polis, bölgedeki insanları olay yerinden tahliye etti. Görgü tanıklarının aktardıklarına göre, yangın çıktığı sırada AVM'de en az yüz kişi bulunuyordu.

Sibirya'nın kömür madenciliği faaliyetlerinin yürütüldüğü bir bölgesi olan Kemerovo, Moskova'nın 3 bin 600 kilometre doğusunda yer alıyor. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Mart 2018 06:49

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