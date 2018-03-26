Fabrikamızdan başlayarak birleşmeliyiz

Gebze Tekno Kauçuk'ta çalışan bir işçi, toplu sözleşme dönemini ve sendikal bürokrasiden duyduğu rahatsızlığı yazdı.

Tekno Kauçuk İşçisi

Gebze

Öncelikle herkese merhaba, ben Gebze Organize Sanayi’de bulunan ve Petrol-İş Sendikasının örgütlü olduğu Tekno Kauçuk’ta birkaç yıldır çalışan bir işçiyim.

Yaşadığımız bir toplusözleşme süreci var ve bu sürece dair görüşlerimi paylaşmak istiyorum. 3 aydır süren bir toplu iş sözleşmesi döneminden geçiyoruz.

Geçtiğimiz üç ayda 6 oturum gerçekleştirildi ama hiçbir adım yok. Yalnızca idari maddeler geçti. Fabrikamızda örgütlü olan sendika açısından baktığım zaman da Türkiye genelinde mevcut olan sendikal bürokrasi bizim sendikamızı da kapsayan durumda. Hiçbir açıdan düşünmesek bile 18 yıllık bir baştemsilci var örneğin. Bir sendikadan 18 yıl boyunca aynı baştemsilci olması ne kadar sağlıklı. Ya da 4 yılda bir çıkan delegeler ne kadar gerçekçi? Kastlaşmış bir sistem var açıkçası. Ve sözleşme sürecinde de burada bir taslak komisyonumuz yok. 10 yıldan uzun bir süre boyunca temsilcilik yapmış birisi işe yeni başlayan ve asgari ücretle geçimini sağlayan yeni işçinin derdinden ne kadar anlar? Üstelik sadece patron ve temsilciler arasındaki bir sözleşmeymiş gibi yürüyen bu süreçten biz işçilere nasıl bir fayda çıkar? Ne derece demokratik bir süreç?

İçeride çalışan işçiler de zamanla temsilcilerin kendilerinden üstün, kıdemli ve hatta başkanlık sıfatı verilen kişiler olarak gördükleri için, bu süreçte temsilcilerin de kendilerini böyle hissetmeye ve buna göre davranmaya başlamaları normal. Temsilciler artık işçilerin görüşlerine ve fikirlerine kendileri kapamış ve çoğu şeyi görmezden gelir durumdalar.

Mesela bir müşterinin “Daha sağlıklı ve fabrikada çalışan işçilerin durumunu iyileştirecek bir gelişme” olabileceği düşüncesi ile fabrikaya getirdiği öneriyle, bizim 15 dakikalık molalarımız işkenceye dönmüş durumda. Kazandan değil otomattan içtiğimiz çaylar yüzünden 15 dakikalık molamızın 5-10 dakikası ayakta ve çay sırasında geçiyor. Hijyen dediler ama bunca kişinin çay aldığı makineler ne temizleniyor ne bakımı yapılıyor. Üstelik makineler kullanım dışı kalıyor, şebeke çekmiyor ve bir sürü sorun... Bu en insani hakta bile yaşanan sorun yüzünden işçiler olarak irade gösterip tepki için 1 ay çay içmeme kararı alıyoruz, işçilerin iradesini gören temsilciler de dahil oluyor ama 20 günden sonra yavaş yavaş bu karar deliniyor.

Temsilciler asıl olarak bu işi iyileştireceğiz söylemleri ile işçileri alıştırmaya çalışıyor ama üst kademe ile danışıklı bir dövüş var. Günlük olarak bu bile çözülmez bir hal almışken biz sözleşmemiz nasıl gidiyor ne gibi gelişmeler var diye bile oturup konuşamıyoruz. Sendikamız gerçekleştirilen toplantılardan sonra işçilere bilgi akışında bulunmuyor. Uzun dönemli çalışanlar da sanki buna alışmış ve sesini çıkartmıyor. Fabrikada çalışan işçiler karşısında sendika varmış gibi hissetmekten rahatsız.

Bu yalnızca bizimle de alakalı değil, Türkiye genelinde ileri sendikalar dediğimiz sendikalarda da durum böyle.

İçeride bunları yaşarken OHAL baskısını da hissediyoruz. Bu koşullar gerekçe gösterilerek sınırlarımız daraltılıyor. Biz tüm işçiler hiçbir fark olmadan OHAL’in baskısını farklı şekillerde hissediyoruz. FETÖ diyerek başlayan süreç, yoksulu, işçiyi, emekçiyi her geçen gün farklı şekillerde sıkıntıya sokuyor. İşin gerçek yüzünü daha önce de gördük. Bu süreç hakları için mücadele eden işçileri baskı altına almak için kullanılıyor. Patronlara karşı her tepki OHAL denilerek püskürtülüyor. OHAL’in, grev yasaklarının da önünü açtığını, geçtiğimiz dönem metal grevinde de gördük. Tekno Kauçuk işçileri olarak greve çıksak, daha kararı asmadan bu yasak kararı ile karşı karşıya geleceğiz.

Buradan yola çıkarak öncelikle biz işçilerin buna karşı birleşmekten ve mücadele etmekten başka şansı yok. Önce biz işçiler sonra fark gözetmeden bu sürecin bitmesini isteyen her kesim bir araya gelmeli ve birlikte mücadele etmelidir.

Fabrikamız içerisinde de önce temsilcileri sonra sendikayı denetleyebilecek bir sistem için mücadele edebilmeliyiz. Taleplerimizin yansıdığı sözleşme süreci ve daha iyi çalışma koşulları, insanca bir ücret ancak böyle kazanılabilir.

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Mart 2018 01:51

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