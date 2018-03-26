İlk insanların çiftleştiği tek tür neandertaller değildi

Washington ve Princeton Üniversitelerinin yürüttüğü araştırmalar, ilk insanların Denisovanlarla çiftleştiğine işaret ediyor.

Fosil kalıntılar, kabul etsek de etmesek de ilk insanların düzenli olarak Neandertaller ile çiftleştiğini gösteriyor. Afrika kökenli olmayan insanların çoğunun az da olsa Neandertal DNA’sı taşıdıkları bilinen bir gerçek. Bazı kendine has görünüm ve alışkanlıklardan bu genler sorumlu. Ancak yeni yapılan bir buluş, antik tarihimizin düşündüğümüzden daha skandal gerçekler barındırdığını gün yüzüne çıkardı. Görünüşe göre, Neandertaller modern insanın çiftleşmeye karar verdiği tek insansı tür değillerdi.

Araştırma gösteriyor ki; Denisovan hominine ile olan karışım tekil bir örnek değil, en az iki dalga halinde Okyanusya ve Doğu Asya’da gerçekleşti. Bu çalışmadan önce de; Avustralya ve Papua Yeni Gine’de yaşayan Aborjin yerlilerinin genlerinde Denisovan DNA parçaları taşıdığı bilim insanları tarafından bilinmekteydi. Yeni çalışmayla birlikte; Doğu Asyalı bireylerin DNA’ları, farklı ve benzersiz Denisovan genomları içerdiği ve Homo sapiens ile tür karışımının iki bağımsız bölümde gerçekleştiği gün yüzüne çıktı.

5 BİN 600 GENOM DİZİSİ İNCELENDİ

Washington ve Princeton Üniversitelerinden bir grup bilim insanı, Avrupa, Asya, Okyanusya ve Amerika’da yaşayan insanlardan alınan 5 bin 600 genom dizisini, 2008 yılında Sibirya’da bulunan bir Denisovan dişisinin serçe parmağından alınan DNA ile karşılaştırarak bu sonuca ulaştı. 2010 senesinde, genom dizisini belirleyen bilim insanları, onun Neandertaller ile yakın ilişkili bir arkaik insan grubuna ait olduğunu duyurmuştu. Bugün onun genomu bütün bir Denisovan soyu için referans noktası kabul ediliyor.

DENİSOVAN GENOMU İLE DAHA YAKIN İLİŞKİ

Yeni çalışmada, Papualılardan alınan DNA’nın parçaları Denisovan genomu ile eşleştirildi. Ancak eşleşme oranı Han Çinlileri, Çin Daileri ve Japonlardan alınan DNA örneklerinden daha yüksekti. İki popülasyon da Denisovan soyunun özelliklerini taşısalar da, bu durum modern Doğu Asyalıların modern Papualılara göre Denisovan genomu ile daha yakından ilişkili olduğunu gösteriyor.

İKİ AYRI DENİSOVAN POPÜLASYONU İNSANLARLA ÇİFTLEŞTİ

Washington Üniversitesi’nde bioistatistik alanında çalışan Sharon Browning, iki ayrı Denisovan popülasyonunun insanlarla çiftleştiği sonucuna vardı. Bu popülasyonların ikisi de Doğu Asyalılar ile çiftleşse de, popülasyonlardan birinin Güney Asyalıların ve Okyanusyalıların ataları ile çiftleştiği görülüyor. Araştırma ekibi bu çiftleşmenin yaklaşık 50 bin yıl önce, insanlar Afrika’yı terk ettikten hemen sonra gerçekleştiğini varsayıyorlar. Ancak ilk nerede gerçekleştiği konusunda net bir fikirleri yok.

Denisovan dişisinin Sibirya’da bulunması ancak Denisovan genomunun nadir kalıntılarının Asya çapında bulunması, türün geniş bir yelpazede yaşadığını gösteriyor. Fakat nüfusları hiç bir zaman çok yüksek sayılara ulaşamadı.

Şimdi, Browning ve ekibi daha fazla Denisovan DNA’sı aramak için Asya, Afrika ve yerli Amerika popülasyonu üzerine daha fazla araştırma yapmak istiyor.

Browning diğer arkaik insanlarla çiftleşmelerinden melezlerin dünyaya gelip gelmediğine dair tüm dünyaya bakarak kanıt bulmak istediklerini belirtti. Buna dair Afrika’da işaretler olduğunu söyleyen Browning, henüz yeterli DNA’ya sahip insan fosilleri ile karşılaşmadıklarını vurguladı.

Başlık ve arabaşlıklar Evrensel’e aittir.

www.inverse.com’dan çeviren Barış Can

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Mart 2018 00:53

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