Kağıthane'de 'Çocuk susar sen susma' konulu panel düzenlendi

İstanbul Kağıthane'de çocuk istismarı konusunda düzenlenen panelde, 'İstismara essiz kalmayalım, dayanışma içinde olalım' denildi.

Kağıthane Dayanışma Platformu tarafından Dersim Dernekleri Federasyonu'nda düzenlenen panelde bilimsel tanımlamaların yanı sıra, "Çocuk istismarı konusunda toplumsal bilinç ve duyarlılığın önemi" vurgulandı. Psikolog Gizem Uygur ve Rehber Öğretmen Meral Gülşen'in konuşmacı olarak katıldıkları panelde, sosyal devlet ihtiyacının yakıcı bir sorun olarak yeniden karşımıza çıktığı belirtildi.

İlginin yoğun olduğu panelde Psikolog Gizem Uygur slayt eşliğinde sunum yaptı. Çocuğa beden sınırının öğretilmesi gerektiğine değinen Uygur "Çocuğunuzu anne-baba olarak dahi izin alarak sevin" dedi ve aksi durumda çocukların ‘hayır’ demesinin ve bağırması gerektiğinin altını çizdi. İstismar vakalarında rıza arandığına da değinen Uygur “Bizde hukukun tıkandığı nokta burası” diye konuştu.

Psilolog Uygur'un ardından söz alan Rehber Öğretmen Meral Gülşen ise “istismar olayının farkına vardığımız andan itibaren sorumluluğumuz başlar” diyerek duyarlılığın önemine dikkat çekti. Muhafazakar bakış açısı için, giyimden dışarı çıkma saatine kadar birçok faktörün tahrik unsuru sayıldığını söyleyen Gülşen bu yönde algı oluşturulduğunu belirtti.

İstismar ortaya çıktıktan sonra ailenin ve çocuğun yoğun bir baskı altına girdiğini ve sosyal devlet anlayışının gelişmediğinden dolayı sonradan ortaya çıkan sorunların çözümünde yetersiz kalındığını ifade etti.

İzleyenlerin de sorularla katıldığı panelde "Sessiz kalmayalım ve dayanışma içinde olalım" çağrısı yapıldı. (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 25 Mart 2018 20:43

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