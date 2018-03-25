Elazığ’da OHAL’siz Türkiye paneli

Demokrasi İçin Birlik, Elazığ’da düzenlediği panelde OHAL’le yönetilen Türkiye’yi tartıştı.

Elazığ’da Demokrasi İçin Birlik (DİB) Girişimi tarafından OHAL’siz Türkiye başlıklı bir panel düzenlendi. Çok sayıda kişinin katıldığı panelde EMEP Genel Başkan Yardımcısı A. Levent Tüzel, HDP Parti Meclis Üyesi Cengiz Yılmaz ve Demokrasi İçin Birlik Girişimi Koordinasyon Kurulu Üyesi Nesteren Davutoğlu panelist olarak yer aldı.

‘OHAL YÜZ BİNLERCE MAĞDUR YARATTI’

OHAL’in ülkeyi kendi çıkarlarına uygun yönetmek için bir araç olarak kullanıldığını vurgulayan Tüzel, “Devletin en tepesinin bir dediği iki edilmeden, istediği şeyler meclis devreye sokulmadan kararname olarak yürürlüğe konuluyor” dedi. 696 sayılı kararnameye de değinen Tüzel, “Darbeyle terörle mücadele eden sivillere cezasızlık getiren bu düzenleme epeyce tartışıldı. Özellikle AKP mislilerine, Erdoğan severlere, muhaliflere saldırı, siyasi linç imkanı sağlayan düzenleme iptal edilmedi.” dedi. OHAL gerekçesiyle kapanan gazeteler, televizyon kanalları, üniversite kürsülerinden edilen öğretim görevlileri ve ihraç edilen kamu emekçilerine de işaret eden Tüzel, OHAL’in sayıları yüz binler ile ifade edilen mağdurlar yarattığını söyledi.

‘AKP-MHP İTTİFAKINA KARŞI GÜÇLÜ BİR DEMOKRASİ İTTİFAKI GEREK’

Bir diğer panelist olan HDP Parti Meclis Üyesi Cengiz Yılmaz, “Ortadoğu’da sınırlar yeniden çiziliyor ve sınırlar çizilirken başta Kürt halkı olmak üzere bölgede bulunan halklar ve inançlar yok sayılıyor” diye konuştu. Ortadoğu’da yaşanan gelişmelere ve Türkiye’deki yansımalarına dikkat çekti Yılmaz, “AKP ve MHP’nin oluşturduğu yerli ve milli seçim ittifakına karşı bizlerin de buna karşı güçlü bir duruş örgütlememiz için demokrasi ittifakı oluşturmamız gerekiyor” dedi.

Cengiz Yılmaz’dan sonra söz alan Demokrasi İçin Birlik (DİB) Girişimi Koordinasyon Kurulu Üyesi Nesteren Davutoğlu, “Demokrasi İçin Birlik, farklı siyasi görüşlerden gelen ama belli ortak paydalarda buluşan kurumların ve bireylerin platformudur, Temel amaç tek adamlığa ve faşizme giden yola taş koymak” diye konuştu. (Elazığ/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 25 Mart 2018 19:23

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