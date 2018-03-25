Yaşam savunucuları Roma Parkındaki tesisi mühürledi

Beyoğlu Kent Savunmasının çağrısıyla bir araya gelen yaşam savunucuları Cihangir Roma Parkı'nda hukuka aykırı sosyal tesisi protesto ederek mühürledi.

Eylem NAZLIER

İstanbul

Beyoğlu Kent Savunmasının çağrısıyla bir araya gelen yaşam savunucuları Cihangir Roma Parkı'nda hukuka aykırı olarak yapılan sosyal tesisi protesto etti. Sosyal tesis girişinde "Bu tesis hukuksuzdur, İBB’yi göreve çağrıyoruz" pankartı açan yaşam savunucuları sembolik olarak tesise mühür vurdu. Yağmura ve soğuk havaya rağmen onlarca yurttaşın katıldığı protesto eyleminde “Hukuksuz sosyal tesis kapatılsın” başlıklı basın açıklamasını Beyoğlu Kent Savunması üyesi Deniz Özgür okudu.

‘1.5 YILDIR HUKUK MÜCADELESİ VERİLİYOR’

Özgür, Cihangir Roma Parkı bitişiğinde inşa edilen "sosyal tesis" inşaatının durdurulması için yaklaşık 1.5 yıldır mücadele verdiklerini söyledi.

Özgür, “İstanbul 7. Bölge İdare Mahkemesi, geçtiğimiz Şubat ayında, inşaat ruhsatının ve mimari projesinin hukuka aykırı olduğu ve inşaatın devamı halinde telafisi güç zararlara yol açacağı gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Bu tip kent ve çevre mücadelelrinde sıklıkla gördüğümüz gibi mahkemeler kararını verene kadar binanın inşatı bitti ve bina ruhsatsız olarak hizmete açıldı” dedi.

Tesise işletme ruhsatı verilmemesi gerektiğine işaret eden Özgür, İBB’nin konuya ilişkin yaptıkları hiçbiri başvuruya ciddi bir yanıt almadıklarını aktardı.

‘İBB’NİN MÜHÜRLEME GÖREVİNİ BİZ YAPACAĞIZ’

Özgür, “İBB'nin mühürleme görevini sembolik olarak biz yerine getireceğiz. Mahkeme kararını beklemeden tesisi inşa ettirenler, parkın kullanılabilir alanının yarısından fazlasını da çitlerle çevirip, park içinde tesise ait ayrı bir alan yaratmakta bir sakınca görmediler. Roma Parkı bu haliyle mahalle sakinlerinin ücret ödemeden kullanacağı bir yeşil alan olmaktan çıkartılmış ticari bir sosyal tesis alanına dönüştürülmüştür" diye konuştu.

Özgür son olarak şunları söyledi: "Tarihi Roma Bahçesi semtimizin deniz açılan pencerisidir. Hem bir seyir terası, hem düzenlenmesi ve işlevsel olarak kullanılmasının sağlanması gereken arkeolojik park alanıdır. İstanbul'da beklenen olası bir depremde kullanılabilecek bir toplunma alanı niteliğindedir. Beyoğlu'nun, Cihangir'in ihtiyacı bilimsel verilerin ve mahkeme kararlarının da gösterdiği gibi daha fazla bina değil, daha fazla açık ve yeşil alanlardır. Parklar, yeşil alanlar hepimizindir, parklar işgal edilemez."

Yaşam savunucuları basın açıklaması sonrası İBB’nin sosyal tesisi mühürleme görevini üstlenmediğine değinerek tesise sembolik bir mühürleme yaptı. Kitle bir süre sonra da bostana fidan dikti.

Son Düzenlenme Tarihi: 25 Mart 2018 18:14

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