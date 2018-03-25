Aşkınız internet güvenliğinizin önüne geçmesin

Uzmanlar eşlerin cihazlarını, verilerini ve aktivitelerini ne kadar paylaşırsa, güvenliklerin bir o kadar riske sokacağı konusunda uyarıyor.

Yapılan bir araştırmaya göre, çiftlerden birinin genellikle teknolojiden daha az anladığını ve internette daha dikkatsiz davrandığını ortaya koydu. Çok sayıda bağlantılı aktivite ve cihaz paylaşan çiftlerde bu durum, verilerin açığa çıkmasına, cihazların hasar görmesine veya para kaybına neden olabiliyor.

ÇİFTLERİN YÜZDE 88 CİHAZLARINI PAYLAŞIYOR

Uzmanlar eşinizle cihazlarınızı, verilerinizi ve aktivitelerinizi ne kadar paylaşırsanız, çevrimiçi güvenliğinizi bir o kadar riske sokabileceğiz konusunda uyarıyor. Yapılan araştırmada Türkiye’de çiftlerin yüzde 88’inin cihazlarını paylaştığı ortaya çıktı. Örneğin, Türkiye’de ankete katılan çiftlerin yüzde 82’si bilgisayarlarını eşleriyle paylaşırken yüzde 55’i ise akıllı telefonlarını paylaşıyor. Yüzde 82’lik bir kesim ise eğlence, banka, alışveriş veya eşleriyle birlikte yaptıkları başka bir aktiviteye ait hesap bilgilerini ortak kullanıyor.

Araştırmada Türkiyeli katılımcıların yarısı (yüzde 56), internet aktiviteleri ve güvenliği konusunda eşinden daha fazla bilgi sahibi olduğunu söylüyor. Erkeklerin çoğu (yüzde 74) eşlerine göre teknolojiden daha fazla anladığını belirtiyor.

İlişkide kendini teknolojiden daha çok anlayan kişi olarak görenler genellikle eşlerine yardım ediyor. Araştırmaya göre Türkiyeli katılımcıların yüzde 94’ü eşlerinin teknolojiyle ilgili sorularına sürekli yanıt vermeye çalıştığını dile getiriyor. Ancak, bazen yardım istemeye çekinenler de oluyor. Eşlerinin bilişim teknolojilerinden daha iyi anladığını söylen yüzde 14’lük bir kesim ise çevrimiçiyken zor bir durumla karşılaştıklarında yardım istemekten kaçınıyor. Araştırmaya göre çoğu insan internette dikkatsiz davranıyor, bu da bu tip durumlara çok sık düşüldüğü anlamına geliyor. Bu dikkatsiz davranışlar arasında güvenli olduğundan emin olunmayan Wi-Fi ağlarına girmek (yüzde 65), bilinmeyen sitelerden dosya indirmek (yüzde 40) veya bir cihazı herkese açık bir alanda başı boş bırakmak (yüzde 40) yer alıyor. Bunların tümü cihazları ve verileri tehlikeye atıyor.

SORUMLULUĞU PAYLAŞIN

Nasıl devam etmesini istiyorsanız öyle başlayın: Bilgisayarlar, internet bankacılığı ve yayın üyelikleri gibi birbirinizin cihazlarını ve hesaplarını paylaşmaya ilk başladığınızda, neyi ne amaçla paylaşabileceğinize dair belirli kurallar koyun. Bu kurallara uyunca ikiniz de rahat edersiniz.

Birbirinizden yardım istemeye çekinmeyin: Özellikle biriniz teknolojiden daha fazla anlıyorsa sormaktan kaçınmayın. Teknolojiden daha çok siz anlıyorsanız eşinizin sizinle internet güvenliği hakkında konuşmasını sağlayın. Böylece onu ve ortak dijital krallığınızı daha iyi koruyabilirsiniz. Teknolojiden daha az anlayan kişi sizseniz ise yardım isteyin ve siber güvenlik konusunda açık olun. Zorluklarla tek başınıza uğraşmayın.

Sorumluluğu paylaşın: Her ikinizin de takip edeceği güvenlik kuralları belirleyin. Örneğin güvenli olmayan Wi-Fi ağlarına bağlanmamak veya bilinmeyen ya da onaylanmayan kaynaklardan dosya indirmemek gibi kurallar koyun.

Her ikinizi de koruma altına almak için teknolojiden faydalanın: Çiftler parolalarını korumak ve bilinmeyen tehditlere karşı güvenlik yazılımı kullanmalı. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 25 Mart 2018 17:11

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