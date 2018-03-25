Nilüfer’de tiyatro festivali 

Bu yıl “Yan yana Geliyoruz” sloganıyla düzenlenen 6. Nilüfer Tiyatro Festivali Dünya Tiyatrolar Günü'nde başlıyor.

6. Nilüfer Tiyatro Festivali yarın başlıyor. Bu yıl “Yan yana Geliyoruz” sloganıyla düzenlenen festivalde, Türkiye’den usta tiyatro sanatçılarının yanı sıra yurtdışından gelecek tiyatro toplulukları izleyiciyle buluşacak. 58 tiyatro topluluğunun, 82 temsille Nilüferlilere kültür sanat dolu bir ay sunacağı festival 29 Nisan’da sona erecek.

Genco Erkal, Selçuk Yöntem, Cihan Ünal, Can Gürzap, Tilbe Saran gibi usta tiyatro sanatçılarının yanı sıra bağımsız, yeni dil arayışları olan tiyatrocuların da izleyicilerle bir araya geleceği festivalin etkinlikleri ise Nâzım Hikmet Kültürevi, Uğur Mumcu Sahnesi, Yüzüncüyıl Eğitim ve Sanat Merkezi Tiyatro Atölyesi ve Prova Salonu, Konak Kültürevi, Nâzım Hikmet Kültür Evi Balaban Salonu ve Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosu Sahnesi’nde gerçekleşecek. (Bursa/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 25 Mart 2018 17:02

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