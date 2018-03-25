Tiyatrolar gününde ‘Artiz Mektebi’

Türkiye’nin en kapsamlı tiyatro festivallerinden biri olan Ataşehir Tiyatro Festivali başladı. Dünya Tiyatrolar Günü’nde 'Artiz Mektebi' sahnelenecek.

Türkiye’nin en kapsamlı tiyatro festivallerinden biri olan Ataşehir Tiyatro Festivali başladı. 15 Nisan’a kadar sürecek festivalde; oyunlar, atölyeler, söyleşiler ve sergiler tiyatro meraklılarını bekliyor.

Salı günü kutlanacak olan Dünya Tiyatrolar Günü’nde Kandemir Konduk ve Müjdat Gezen’in yazdığı “Artiz Mektebi” isimli oyun Ataşehirli izleyicilerin karşısında olacak. Başrollerini Müjdat Gezen, Günay Karacaoğlu, İlker Ayrık ve Betül Demir’in oynadığı oyun, bir konservatuvarda geçen komik olayları anlatıyor. Zübeyde Hanım Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü’nde sahnelenecek oyun 20.30’da başlayacak.

BİR KİTAP, BİR BİLET

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Türk tiyatrosunun değerli isimlerini tiyatroseverlerle buluşturacak festivalde, oyunların biletleri ücretsiz olarak “Bir Kitap, Bir Bilet” kampanyası kapsamında dağıtılacak. Bilet bedeli olarak bağışlanan kitaplarla, Anadolu’daki ihtiyaç sahibi okullara ve “Bu Takside Kitap Var” kampanyasına destek olunacak. (KÜLTÜR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 25 Mart 2018 16:57

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