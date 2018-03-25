Sadr: Seçimlerde hile yapılmasından endişeliyiz

Irak’ta Şii lider Mukteda Sadr, Mayıs'ta yapılacak seçimlerde hile yapılmasından endişeli olduklarını belirtip bağımsız uluslararası denetim istedi.

Irak’ta Şii lider Mukteda Sadr, Mayıs ayında yapılması planlanan seçimlere hile karışacağı endişelerinin arttığını belirterek, söz konusu seçimlerin bağımsız uluslararası denetim altında gerçekleştirilmesini istedi.

Rudaw’ın haberine göre Sadr, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “Seçimler kapıda ve gün geçtikçe bu seçimlerde hile ve sahtecilik yapılacağı endişemiz artıyor. Seçimlerin şeffaf şekilde yapılması ve yolsuzluk yapanların bir daha iktidara gelmemesi için bunun uluslararası denetim altında gerçekleştirilmesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Seçim yarışında yer alacak siyasi partilere de seslenen Sadr, seçimlerin başarıya ulaşması ve buna “işgal ülkeleri”nin müdahale etmemesi için onlara birlik ve dayanışma içerisinde hareket etmeleri çağrısı yaptı.

Irak’ta genel seçimler 12 Mayıs tarihinde yapılacak. Sadr, “Sairun” adlı koalisyonla bu seçimlere katılacak.

Sadr, koalisyonunu Irak Komünist Partisi ile ittifak yaparak oluşturmuştu. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 25 Mart 2018 16:44

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