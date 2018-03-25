Hasankeyf'in direnen kır çiçekleri ve Hacer'in kuzusu

Dicle kıyısında açan kır çiçekleri adeta Hasankeyf'in yıkımına inat yeşeriyor. Çiçekler gibi yıkıma direnenlerden biri de minik Hacer ve kuzusu.

12 bin yıllık geçmişi süren baraj insaatı ile gün gün silinen Hasankeyf, adeta koca bir şantiyeye dönüşmüş durumda. Bu yıkıma rağmen kentin doğal güzelliği baharla birlikte daha da ortaya çıktı.

Ilısu Barajı nedeniyle sular altında kalacak olan Hasankeyf'te yıkım devam ediyor. Raman Dağı eteklerinde her gün gerçekleştirilen patlamalarla yıkılan kayalıklar, kamyonlarla Dicle Nehri'nin hemen yanı başına dökülüyor. Yakın bir süreçte su tutma çalışmalarının başlayacağı baraj çalışması nedeniyle Hasankeyf, bugün koca bir şantiyeye dönmüş durumda.



Dicle kıyısında açan kır çiçekleri ise, adeta yanı başındaki Hasankeyf'in yıkımına inat yeşeriyor.





Çiçekler gibi yıkıma direnenlerden biri de minik Hacer. Baharın gelişi ile birlikte babasının geçimini sürdürmek için beslediği koyun ve keçi yavruları ile oynayan Hacer, yıkımdan habersiz bir şekilde tüm gün bir sağa bir sola koşturuyor.



Kır çiçekleri ve Hacer, Hasankeyf’in yıkılmasıyla doğanın ve insan yaşamının nasıl etkileneceğini gözler önüne seriyor. (Batman/MA)

(Fotoğraf: Metin Yoksu)





Son Düzenlenme Tarihi: 25 Mart 2018 16:39

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