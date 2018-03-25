EMO: Türk Telekom'da işten çıkarma iş cinayetlerine davetiye çıkarır

Türk Telekom'un binlerce işçiyi işten çıkarmaya hazırlandığını söyleyen EMO Yöneticisi Ömürhan Soysal, iş cinayeti uyarısı yaptı.

Vedat YALVAÇ

İstanbul

Türk Telekom’da Mart ayı başında yapılan toplantıda çalışanların yüzde 25’inin işten çıkarılacağının konuşulduğunu aktaran Elektrik Mühendisleri Odası(EMO) Ankara Şube Başkanı Ömürhan Soysal, arıza tesis ekiplerinin 2 kişiden bir kişiye düşürülmek istendiğini, bunun da iş cinayetlerine davetiye çıkaracağını söyledi.

Türk Telekom’un borçlu olduğunu gerekçe göstererek işten atmalara hazırlandığını söyleyen TMMOB’ye bağlı EMO Ankara Şube Başkanı Ömürhan Soysal, Mart ayı başında Türk Telekom’da yapılan toplantıda konuşulanlara ilişkin aldıkları duyumları şu şekilde anlattı: “Şimdi bu borç tekrar gerekçe gösterilerek tekrar bir satış öngörülüyor. Bu satış öncesinde de Telekom’un mevcut personel sayısıyla satılamayacağı yönünde bir tespit yapılmış. Şu an yaklaşık 30-35 bin civarı çalışanı var. Bu yapılan toplantıda da Telekom’daki mevcut personelin yaklaşık yüzde 25’inin işten çıkarılacağı yönünde bir duyum aldık. Geçen yıl Temmuz ayında bizim Samsun şube başkanımız da dahil olmak üzere deneyimli bir kadro işten çıkarılmıştı. Benzer şekilde bu ay sonunda yine bir işten çıkarma furyasının başlayacağı söyleniyor.”

ARIZA TESİS EKİPLERİ 1 KİŞİYE İNDİRİLECEK

İşten çıkarılacak personeli de birkaç gruba ayırdıklarını söyleyen Soysal, “Birincisi arıza tesis ekiplerinden bir grubu çıkarmayı düşünüyorlar. Arıza tesis çok kritik bir alan. İşçi sağlığı ve iş güvenliği kriterlerine göre arıza tesis ekiplerinin en az 2 kişi olması gerekiyor. Hatta 2’den fazla olması daha iyidir. Şöyle düşünün yer altında bir telefon kablolaması geçiyor ve siz orada bakım yapacaksınız. Kanalizasyon kapağına benzer bir kapağı kaldırıp aşağı ineceksiniz, orada dolaşacaksınız. Bu durumda birinin yukarıda beklemesi lazım. Şimdi o ekipleri 1 kişiye indirmeyi düşünüyorlar. Çok sıkıntılı bir durum. Hele ki bu iş kazalarının, hatta iş cinayetlerinin çok yoğun yaşandığı Türkiye’de çok riskli bir durum. Dolayısıyla bu durum yeni iş kazalarına, yeni iş cinayetlerine resmen davetiye çıkarılıyor” diye konuştu.

Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şube Başkanı Ömürhan Soysal

İşten çıkarılacak ikinci grubun ise emekliliği yaklaşmış personel olduğunu söyleyen Soysal şunları söyledi: “Bunlar Türk Telekom’un yıllardır çalışanı ve açıkçası çok deneyimli kadrolar. Türk Telekom’u Türk Telekom yapan ve şimdiye kadar da iyi kötü götüren kadrolar. Bu deneyimli kadroların emeklilik bahanesiyle işten çıkarılması iki açıdan sıkıntılı. Birincisi bundan sonra Telekom’un işleyişi açısından çok büyük bir problem. Çünkü bütün kadroları siz tasfiye etmiş oluyorsunuz ve yerine kendinize yandaş kadrolar açmış oluyorsunuz. İkincisi de yeni mezunları daha düşük ücretlere alarak mevcut ücretlerin düşüşünü, yani ucuz iş gücünü sağlamış oluyorsunuz.”

PERFORMANS BAHANE EDİLECEK

İşten çıkarmalara performans kriterleri üzerinden bir gerekçe yaratılmaya çalışıldığına dikkat çeken Soysal, “Türkiye’de performans kriteri her zaman sübjektif olmuştur. Yani amiriniz sizi beğenmez, keyfi bir şekilde performansınızı düşük gösterir ve siz işten çıkarılabilirsiniz. Bu performans denilen sübjektif kriterlere göre böyle bir şey yapılamaz. Ama bunlar kafalarına koymuşlar” diye konuştu. Konunun takipçisi olacaklarını belirten Soysal, şöyle konuştu: “Geçmişte yaşadığımız şeyler bu duyumları haklı kılar konumda. Dolayısıyla da böyle bir kaygımız var. İşten çıkarmalar eğer söz konusu olursa ilk olarak hukuki mücadeleyi başlatacağız. Daha sonra kamuoyuna duyurulması için de olması gereken çabayı da göstereceğiz.”

Son Düzenlenme Tarihi: 25 Mart 2018 15:56

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