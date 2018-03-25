Pervin Buldan: Birleşik mücadeleye ihtiyaç var

SKM 4’üncü Genel Kongresi’nde konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 'Birleşik mücadeleyi her koşulda kurmalıyız' dedi.

Sosyalist Kadın Meclisleri (SKM), “Barış, yaşam, özgürlük için örgütleniyoruz” şiarıyla Aksaray’da bulunan Su Gösteri Merkezi’nde 4. Genel Kongresini gerçekleştirdi.

Kongreye Halkların Demokratik Partisi (HDP) Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP Milletvekili Ayşe Acar Başaran, Suruç aileleri, İHD İstanbul Şube Başkanı Gülseren Yoleri, HDP İstanbul İl Eşbaşkanı Esengül Demir ve çok sayıda kadın katıldı.

‘VARDIK, VARIZ, VAR OLACAĞIZ’

SKM MYK üyesi Züleyha Mangan, OHAL sürecinde baskıların arttığına dikkat çekerek, “Bizler maktul kadın olmadık olmayacağız. Renklerimizden asla vazgeçmeyeceğiz. Kapitalizme boyun eğmeyeceğiz. Başka bir dünya mümkünden vazgeçmeyeceğiz” dedi. Mangan, “Tacize, tecavüze karşı öz savunmayı nasıl kuracağız. Bugün bunları burada tartışacağız. Birleşik olmaya olan inancımızla vardık varız var olacağız” diye konuştu.

‘BİRLEŞİK MÜCADELEYE İHTİYAÇ VAR’

Ardından konuşan SKM MYK Üyesi BeycanTaşkırı, “Yüreğimiz buruk. Büyük acıların olduğu bir dönem yaşıyoruz. Birçok yoldaşımız, siyasi tutuklular cezaevinde. Onlar adına hoş geldiniz diyorum. Büyük acılar döneminin yanı sıra aynı zamanda büyük mücadeleler dönemindeyiz” dedi.

‘HDP MÜCADELESİ ÖRNEK TEŞKİL EDEN BİR MÜCADELEDİR’

Daha sonra HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan bir konuşma yaptı. Kongreye gelenleri selamlayarak konuşmasına başlayan Buldan, “Kongrenin kadın özgürlük mücadelesine, barışa ve özgürlüğe vesile olmasını isterim. Böylesi bir yapının içinde konuşma yapmak çok onurlu ve değerli” diye belirtti. HDP olarak Türkiye’de kadın mücadelesi noktasında büyük bir çaba verdiklerini ve kadın özgürlük ve eşitliği noktasında büyük emeğinin olduğunu dile getiren Buldan, “Kadın özgürlük noktasında daha büyük çabalar sarf etmiş ve büyük bir yol kat etmiş bir partiyiz. Yaşamın her alanında kadınların eşit söz hakkı tanıyan, eşit temsiliyet sağlayan bir partiyiz. Kadın mücadelesi açısından iktidarın birçok engellemesiyle karşı karşıya kalıyoruz. HDP kadın mücadelesi açısından örnek teşkil edecek bir mücadeledir” dedi.-

‘BARIŞTA ISRAR EDECEĞİZ’

İçinde bulundukları sürecin yakıcı bir süreç olduğunu dile getiren Buldan, yaşanan cinsel saldırı ve tecavüzlere değinerek, “AKP-MHP koalisyonunun Kürtlere, muhaliflere karşı yürüttüğü çok eril bir zihniyet var. Bundan sonra da bu tür müdahalelerinin artacağına ve kadın özgürlük mücadelesini sekteye uğratmaya çalışacaklarını biliyoruz” dedi.

Buldan OHAL ve KHK ile işlerinden edilen kadınların durumuna da değindi. Kadınların yaşamın her yerinde birleşmesi gerektiğine dikkat çeken Buldan, “Her türlü şiddette ve baskıya rağmen birlikte olmanın yollarını bulmalıyız. Başarıya gidecek yollar bulmalıyız. Efrin’e yapılan saldırıyla birlikle mağdur olan, kıyımdan geçen yine bizleriz. Erkekler savaş kararı alırken, bu mağduriyeti yaşayanlar bizleriz. Kaybettiklerimiz bizim evlatlarımız. Tabutlar bizim karnımızda taşıdığımız evlatlarımız. Mağduriyeti biz yaşıyoruz, biz acıyı yaşıyoruz ve alınan savaştan kaynaklı gözyaşı döküyoruz. Savaş gözyaşı ve acıdan başka bir şey getirmez. Onun için dilimiz ve safımız barış oldu. Bundan sonra da barış saflarını hiç terk etmeyeceğiz ve bunda ısrarcı olacağız” diye konuştu.

FADİME ÇELEBİ: KADINLAR TÜM DÜNYADA TARİH YAZIYORLAR

Daha sonra Sincan Cezaevinde bulunan Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Genel Başkanvekili ve Sosyalist Kadın Meclisi (SKM) Sözcüsü Fadime Çelebi’nin mesajı okundu. Mesajda şunlar kaydedildi: “Mart ayının direngenliğiyle, umuduyla, coşkusuyla hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Erkek egemen sistemlere başkaldıran, özgürlük, eşitlik mücadelesini tüm dünyada bedeller ödeyerek inşa eden kadınlar, selam olsun hepinize, selam olsun yeniyi yaratma mücadelemize.

‘GÜCÜMÜZÜ KADIN DAYANIŞMASINDAN ALIYORUZ’

Kadınlar tüm dünyada tarih yazıyorlar, Ortadoğu’da, Türkiye’de, Avrupa’da, Asya’da isyanlarla, başkaldırılarla, kadın devrimleriyle. Biz de asıl gücümüzü kadın dayanışmasından, kadın özgürleşmesinden alıyoruz. Kongremizi bir kez daha selamlıyor, kongremizin kararlarının kadın kitleleri içinde hayat bulması dileğiyle diyorum. Ayrıca yeni seçilecek SKM Meclisine ve yönetimine sonsuz başarıların yoldaşlarla olması dileğiyle. Hepinize sevgiler, saygılar.”

YÜKSEKDAĞ: YENİDEN OLMANIN DİRENİŞİ BİZİM ÖZGÜRLÜĞÜMÜZDÜR

Milletvekilliği düşürülen Kandıra F Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın mesajı da kongrede okundu. Yüksekdağ mesajında: “Sevgili yoldaşlar, hepinize yürekten sevgi ve özlemle merhaba! Öncelikle divanı ve tüm katılımcıları saygıyla selamlıyor, kongremizin verimli tartışmalara, başarılı sonuçlara vesile olmasını diliyorum. Geride bıraktığımız zaman, kadınların büyük özgürlük zamanı oldu. Her büyük özgürlük zamanında olduğu gibi büyük bedellerin, kayıpların, zorlukların, kavgaların ağırlığıyla donandık. Kabuğun çatlaması, yeni yaşamın ve yeni kadının tarihinin kucağına doğması sancısız değil elbette. Bizi biz yapan, bizi özgür yapan, nice zulümler, zindanlar, güçlükler, ölümler arasındaki direncimizdir. Yeniden olmanın direnişi bizim özgürlüğümüzdür” dedi.

ÇİÇEK OTLU: BİR İSYANIMIZ VAR

Sincan Kadın Kapalı Cezaevinden kongreye mesaj gönderen ESP Genel Başkanı Çiçek Otlu da şunları kaydetti: “Hepinizi umutla, sevgiyle, hasretle selamlıyorum. Sokakları, meydanları doldurmak istercesine, düşlerimizi dört duvar arasından rüzgara bırakırcasına geldiniz… Hoş geldiniz! Bir isyanımız var! AKP / MHP faşist erkek egemen cephesine, OHAL yasaklarına, zulme, sömürüye, savaşa… Kadının yok sayılmasına, tacize, tecavüze, çocuk istismarına, Ensar vakfına, mahkemelerde erkeğe tanınan iyi hal indirimine… İkinci cins görülmeye, iyi bir eş, iyi bir anne dayatılmasına, bu uğurda öldürülmeye… Üç çocuk doğurmaya, ‘milli anne, milli kadın’ olmaya… Bedenimizin, emeğimizin, kimliğimizin, dilimizin esir alınmasına, sömürülmesine, yok edilmesine… Kadın düşmanlığına, erkek egemen zihniyetin törelerine, yasalarına…” (İstanbul/MA)



Son Düzenlenme Tarihi: 25 Mart 2018 15:50

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