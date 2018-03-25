Alevi Bektaşi Federasyonundan Erzincan'daki tutuklamalara tepki

Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF), PSAKD Erzincan Şube yönetici ve üyelerinin de aralarında bulunduğu 16 kişinin tutuklanmasını kınadı.

Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF) Erzincan'da 16 Mart günü gözaltına alınan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Erzincan Şube yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 16 kişinin tutuklanmasına ilişkin açıklama yaptı.

“Pir Sultan Abdal Derneği Erzincan şube yöneticileri ve üyeleri ile birlikte 16 Alevi Can'ınımız bir itirafçı tanığın ifadesi doğrultusunda tutuklanmıştır" denilen açıklamada, "Üç yıl öncede Erzincan şubeden Hasan Sınırtaş Can'ımız tutuklanmış sonrasında serbest bırakılmıştır. Pir Sultan Abdal Derneği Genel Başkan Yardımcısı ve şube üyelerinin tutuklanması o bölgede Alevi örgütlenmesini ve hak talep mücadelesini sekteye uğratma çabasıdır" diye belirtildi. Etha’nın haberine göre, PSAKD Erzincan Şubesi şahsında bu operasyon ve tutuklamaların demokratik Alevi hareketini susturmaya yönelik bir operasyon olduğu vurgulanan açıklamada, "Aleviler yüzyıllardır bütün baskılara, katliamlara, inkar politikalarına ve iftiralara karşı Hüseyni duruşunu göstermiştir. Baskıların bizleri yıldırmayacağını ve yolumuzdan döndüremeyeceğini bir kez daha sizlere göstereceğiz. Alevi hareketine yönelik baskı ve asimilasyon politikalarına, bileşenlerimize yönelik mesnetsiz bahanelerle yargılama sürecine son verilmesini ve tutuklanan Can'larımızın serbest bırakılmasını istiyoruz. Pir Sultan Abdal Derneklerine yönelik bu saldırının karşısında, tüm bileşenlerimiz ile Pir Sultan Abdal Derneğinin yanındayız. İnancımızın özgürlük mücadelesini yürütmekten vazgeçmeyeceğiz. Korkmuyoruz, sinmiyoruz karanlığa boyun eğmeyeceğiz" diye kaydedildi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 25 Mart 2018 15:22

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