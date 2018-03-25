Ege'de 99 mülteci alıkonuldu

İzmir ve Çanakkale’den Yunanistan’a geçmek isteyen 99 mülteci alıkonuldu.

İzmir ve Çanakkale’den Yunanistan’a geçmek isteyen mülteciler engellendi.

DHA’nın geçtiği haberlere göre İzmir’de sahil güvenlik ekipleri, bir grup mültecinin Dikili’den lastik botla Yunan adalarına geçmeye çalıştığı bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil güvenlik ekipleri, mültecileri taşıyan lastik botu, Dikili açıklarında durdurdu. Bottaki 43’i Suriye, 8’i Afganistan, 7’i Orta Afrika, 1'i Kenya, 1'i İran, 1'i Çad, 1'i Burkina Faso, 1'i Etiyopya ve 1'i Angola olmak üzere toplam 64 mülteci alıkonuldu. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu mülteciler, Sahil Güvenlik Komutanlığına getirildi.

Çanakkale’de ise Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçmeye hazırlanan mültecilerin olduğu bilgisi üzerine harekete geçen Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Behramkale köyü Kadırga Koyu sahilinde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 35 mülteciyi alıkoydu. Mülteciler, iki minibüs ile Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığına getirildi.

Mülteciler buradaki işlemlerin ardından, ilçede bulunan Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 25 Mart 2018 15:07

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