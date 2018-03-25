Mülkiyeliler Birliği kongresinde iki aday yarışıyor 

Mülkiyeliler Birliğinin Genel Kurulunda mevcut yönetim ile çoğunlukla ihraç edilen akademisyenlerin oluşturduğu 'Yetiştik Çünkü Biz' listesi yarışıyor

Mülkiyeliler Birliğinin 46. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut yönetim ile çoğunlukla ihraç edilen akademisyenlerin oluşturduğu "Yetiştik Çünkü Biz" listesi yarışıyor. Yetiştik Çünkü Biz adayı Dinçer Demirkent, "Mülkiyeliler Birliği sadece bir mezunlar derneği değildir. Bir gelenektir ve biz bu geleneği yeniden diriltmek için aday olduk" dedi.

Mülkiyeliler Birliği, 46. Olağan Genel Kurulu'nu Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde (SBF) gerçekleştirdi. OHAL ile birlikte çok sayıda akademisyen ihracı ile gündeme gelen Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Mülkiyeliler Birliği yönetimi için iki liste yarışıyor. Mevcut yönetimin adayı Erdal Eren ve ihraç edilen akademisyenlerin oluşturduğu "Yetiştik Çünkü Biz" listesinin adayı ise Dinçer Demirkent oldu.

Genel kurul açılışında konuşan Mülkiyeliler Birliği Başkanı Erdal Eren, kendi dönemlerinde Mülkiyeliler Birliği'nin faaliyetlerinş anlattı. Sosyal medya paylaşımları, mülkiyeliler haber, tv programı vb. çalışmaları anlatan Eren, ihraçlara ihraç edilen akademisyenlere konuşmasının sonunda değindi. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından akademisyenlerin ihraç edilmesine karşı üzüntü ve isyanlarını Mülkiyeliler Birliği olarak paylaştıklarını söyleyen Eren, Mülkiyeliler Birliği'nin tepkisinin yüksek olduğunu savundu.

'SADECE MEZUNLAR DERNEĞİ DEĞİL GELENEK'

Yetiştik Çünkü Biz listesinin adayı Dinçer Demirkent, "Bu yola çıkarken dedik ki sadece seçimleri değil farklı kuşaklardan tüm mülkiyelileri kazanacağız" dedi. Ülke her geçen gün karanlığa giderken, demokrasiden daha fazla uzlaşırken okulda ders vermeye devam hocaların öğrencileriyle değil soruşturmalarla uğraştığını belirten Demirkent, "Tepeden tırnağa mekanlarımızdan üyelerimizin haklarına kadar savunacağız. Mülkiyeliler Birliği sadece bir mezunlar derneği değildir. Bir gelenektir ve biz bu geleneği yeniden diriltmek için aday olduk. Bizler yönetimde olsaydık 16 Nisan Referandumu maddelerinin her biri hakkında kamuoyu bir rapor görürdü. Ancak Mülkiyeliler Birliği hayır diyen bir bildiri bile kaleme alamadı ülkenin Anayasası değişirken. Biz yönetimde olsaydık fakülte tasfiye edilirken bihaber olmazdık, beklemezdik. Mülkiyeliler Birliği mekanları gençlere, kadınlara hitap etmeyen köhne mekanlar olmazdı. Hakkımızdaki kara propagandaya rağmen Mülkiyeliler Birliği'ne kara leke bulaşmasın diye uğraştık. Hiçbir üyemizin kendisini yalnız hissetmemesi için çaba göstereceğiz" diye konuştu.

'İNSAN HAKLARINI MERKEZİNİ KENDİ BÜNYEMİZDE KURACAĞIZ'

SBF'de kurulan Türkiye'nin ilk insan hakları merkezi kapatıldığına dikkat çeken Demirkent, "Maalesef insan hakları merkezi Mülkiyeliler Birliği bünyesinde değil ODTÜ Mezunlar Derneği desteği ile yürütülmektedir. Mülkiyeliler Birliği bünyesinde kuracağız" dedi. Konuşmasının sonunda diğer yönetim kurulu adaylarını tanıtan Demirkent, "Daha çok yapacak işimiz var. Yetiştik Çünkü biz" dedi. (Ankara/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 25 Mart 2018 15:56

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