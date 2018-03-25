Berlin’de Deniz Yücel’e ‘Hoş geldin’ etkinliği

Bir yıldan fazla Türkiye’de tutuklu kalan Die Welt muhabiri Deniz Yücel için 'FreeDeniz' inisiyatifi tarafından Berlin'de etkinlik düzenlendi.

Bir yıldan uzun süre Türkiye’de tutuklu kalan Die Welt muhabiri Deniz Yücel, bu süre boyunca kendisini destekleyenlerle Berlin’de buluştu. Cezaevi günlerini anlatan Yücel, içeride yazdığı kitaptan bölümler okudu.

DW Türkçe’nin haberine göre, Yücel’in tutuklu kaldığı süre boyunca Berlin’de dayanışma etkinlikleri düzenleyen “FreeDeniz” inisiyatifi tarafından Kreuzberg semtinde düzenlenen, “Özgürlüğe!” adlı etkinliğe 800’e yakın kişi katıldı.

Sahneye çıkan Yücel, “Bu akşam heyecanlıyım. Fakat iyiyim. Bunu birçok insanın beni mektuplarıyla, Twitter kampanyalarıyla ve araba konvoylarıyla desteklemesine borçluyum” yanıtını verdi. Yücel, cezaevinde en çok zorluk çektiği konunun, sigara içme yasağı ve yemeklerin kötü olmasının yanı sıra ilk başlarda kağıt kalemin olmaması olduğunu söyledi. Gazeteci, seyircilere, sayfalarında birçok boş yer olduğu için cezaevinde bloknot olarak kullandığı “Küçük Prens” kitabını gösterdi.

Yücel ayrıca cezaevinde hazırladığı, yayınlanmış eski yazılarından ve yeni kaleme aldığı yazılarından oluşan “Eğlencesine Burada Değiliz Ki” (Wir sind ja nicht zum Spass hier) adlı kitabını tanıttı ve kitaptan bölümler okudu.

İSTANBUL İLE CANLI BAĞLANTI

Etkinlik esnasında Skype üzerinden Ahmet Şık ve eşi Yonca Verdioğlu ile görüntülü bağlantı kuruldu. Ahmet Şık’ın “Berlin’de, İstanbul’da ve başka yerlerde hepimiz aynı rüyayı görüyoruz” sözleri Berlin’deki seyircileri etkiledi.

Ardından sözlerine devam eden Yücel, “Ben ve tutuklanan diğer meslektaşlarım şanssız olduğumuz için tutuklanmadık. Tam tersine, doğru zamanda doğru yerde olduğumuz için ve işimizi yaptığımız için tutuklandık. Bunu da keyfine yapmıyoruz. Görevimiz olduğu için, toplum için yapıyoruz” diye konuştu.

Deniz Yücel’in avukatı Veysel Ok ise DW Türkçe’ye “Türkiye’de avukatlık ve müvekkil özdeşleşiyor maalesef. Müvekkile yapılan saldırılar avukata da yapılıyor. Tabii ki Deniz daha özel bir müvekkildi çünkü kendisi sürekli belli merkezlerin hedefi haline gelmişti. Bu hedeften biz avukatlar da payımızı aldık” dedi. Akşam, müzikli ve coşkulu bir eğlence şeklinde devam etti. (DIŞ HABERLER)



Son Düzenlenme Tarihi: 25 Mart 2018 14:18

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