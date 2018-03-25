Katalan lider Puigdemont gözaltına alındı

Katalonya Özerk Yönetimi'nin eski Başkanı Carles Puigdemont'un Almanya'da gözaltına alındığı açıklandı.

Katalonya Özerk Yönetimi'nin eski Başkanı Carles Puigdemont, Almanya polisi tarafından gözaltına alındı.

İspanya Yüksek Mahkemesi, aralarında Carles Puigdemont'un da bulunduğu 5 Katalan siyasi hakkında Avrupa çapında tutuklama kararı çıkardı.

İspanya'nın özerk bölgesi Katalonya'da yüzde 43 katılımla düzenlenen bağımsızlık referandumundan yüzde 90 oranında evet çıkmış ve Katalonya hükümetinin bağımsızlık ilan etme yolunda adım atması üzerine Madrid, anayasayı devreye sokarak Katalan yönetimini dağıtmıştı. Yerel seçim kararı alınmış ve bazı Katalan siyasetçiler tutuklanmıştı. İspanya yargısının hakkında yakalama kararı çıkardığı Katalan lider Carles Puigdemont ise Belçika'ya gitmişti.

Seçimdeki zaferlerinin ardından yerel parlamentodaki koltuğunu geri kazanan Puigdemont, partsinin tek başkan adayıydı ancak ülkesine dönemiyordu. Madrid hükümeti ise Puigdemont'un Katalonya'yı Brüksel'den yönetmeye başlaması halinde konuyu mahkemeye götüreceği ve özerk bölgenin kontrolünü eline alacağı uyarısını yapıyordu. (DIŞ HABERLER)

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Son Düzenlenme Tarihi: 25 Mart 2018 14:06

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