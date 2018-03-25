Mısır’da başkanlık seçimi ilk turu yarın başlıyor

Mısır’da başkanlık seçimin ilk turu yarın başlıyor. 28 Mart’a kadar devam edecek oy kullanma işlemlerinin sonucu 2 Nisan’da açıklanacak.

Mısır’da başkanlık seçimin ilk turu yarın başlıyor. 28 Mart’a kadar devam edecek oy kullanma işlemlerinin sonucunda mevcut Devlet Başkanı Abdel Fatah El Sisi’nin yeniden seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

İki turlu seçimde 60 milyon seçmen oy kullanabilecek. Yurt dışındaki Mısır vatandaşlarının 16-18 Mart günlerinde oy kullandıkları belirtiliyor. Başkanlık seçiminin ilk turu sonuçlarının 2 Nisan’da açıklanması öngörülüyor.

Egypt Today’ya göre, Mısır’daki seçimlerde sadece iki aday yarışacak. Ulusal Seçim Komisyonu, 2014 yılından beri devlet başkanı olan El Sisi’nin yanısıra El Ghad Partisi Başkanı Musa Mustafa Musa’nın adaylığını da onayladı.

Başkanlık seçim sırasında beş bölgesel ve uluslararası örgütten gözlemciler görev yapacak. Söz konusu örgütler arasında Arap Birliği, Afrika Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı bulunuyor.

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EL SİSİ’NİN BÜYÜK OY FARKLI SEÇİLMESİ BEKLENİYOR

Bu arada İskenderiye polis şefini hedef alan ve biri polis iki kişinin öldüğü dünkü saldırı sonrası gerçekleşecek başkanlık seçiminde El Sisi’nin büyük bir oy farkla yeniden devlet başkanı seçilmesi bekleniyor.

El Cezire İngilizce, Mısır’daki seçime ilişkin haberlerinden birinde Mısırlıların, Arap Baharı’ndan bu yana üçüncü kez sandık başına gideceğine dikka çekerken ülkenin ekonomisinde yaşanan “sıkıntılara” vurgu yaptı.

‘BOYKOT ÇAĞRILARI’

“Mısır’ın siyasi sisteminin kırılganlığının vatandaşlarının günlük hayatını önemli ölçüde belirlediği” yorumunu yapan El Cezire İngilizce’ye göre, “ekonomideki gerileme ve Devlet Başkanı Abdel Fattah El Sisi’nin uluslararası politikalarının birçok kişiyi bu yıldaki seçimlerin boykotu çağrısını yapmaya itti.”

Bu arada seçimde El Sisi ile yarışacak olan Musa Mustafa Musa’nın “El Sisi’nin destekçisi” olarak değerlendirildiği belirtilirken Mısır’da “gerçek bir siyasi muhalefet bulunmadığı” kaydediliyor.

EL SİSİ, ABD, AVRUPA VE KÖRFEZ ÜLKELERİNDEN DESTEK ALIYOR

El Sisi’nin 2014 yılındaki seçimleri yüzde 96 oyla kazandığı anımsatıldığı haber ve yorumlarda ABD Başkanı Donald Trump’ın El Sisi’ye verdiği desteğin altı çiziliyor.

Bu arada, El Sisi’ye destek veren sadece ABD’nin olmadığı, diğer Batılı ülkelerden ve Arap dünyasından da destek aldığına dikkat çekilerek, “Avrupa’da önemli ülkeler ve Körfez devletlerinin Mısırlı lidere kilit diplomatik destek ve mali yardımı sağladıkları” ifade ediliyor. (ANKA)



Son Düzenlenme Tarihi: 25 Mart 2018 13:55

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