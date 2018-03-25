Sığacık'ta yaşam savunucularının orkinos çiftliği zaferi

İzmir'in Seferihisar ilçesi Sığacık Koyu'ndaki orkinos tesisi için 3 kez verilen ÇED olumlu kararı çevre örgütlerinin mücadelesi sonucu iptal edildi.

İzmir'in Seferihisar ilçesi Sığacık Koyu'ndaki orkinos tesisi için 3 kez verilen Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) olumlu kararı, İzmir 1. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. Karar, Danıştay 14. Dairesi'nce de onanarak kesinleşmiş oldu. Bunun dışında, kapasite arttırarak Çeşme'den Sığacık'a taşınmak için proje hazırlayan bir diğer şirkete verilen ÇED olumlu kararı da aynı mahkemece iptal edildi. Kararı büyük sevinçle karşılayan yarımada sakinleri ve yaşam savunucuları, şimdi mevcut balık çiftliğinin kafeslerinin kaldırılmasını ve tesislerin sökülerek koydan çıkarılmasını istiyor.

Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürlüğü, bir şirketin başvurusu üzerine 2010 yılında Seferihisar ilçesi Sığacık Koyu'nda orkinos yetiştiriciliği için ÇED olumlu kararı verdi. Yaşam savunucuları tarafından dava açılması üzerine, İzmir 4. İdare Mahkemesi kararı iptal etti. Ardından bir kez daha proje dosyası hazırlayan şirket, aynı alan için ikinci kez ÇED olumlu kararı aldı. Bu karar da İzmir 1. İdare Mahkemesi'nce iptal edildi. Ancak süreç bununla da bitmedi. Yeni bir başvuru dosyası hazırlayan şirket, orkinos yetiştiriciliği için aynı bölgede üçüncü kez ÇED olumlu kararı aldı. Çevreciler ile şirket arasındaki orkinos tesisi mücadelesi, yeniden İzmir 1. İdare Mahkemesi'ne taşındı. Mahkeme, yaşam savunucularını haklı bularak, ÇED olumlu kararını iptal etti. Şirketin itirazı üzerine dosya Danıştay'a gitti. Danıştay, eksik inceleme yapıldığını belirterek kararı bozdu. Bunun üzerine 1. İdare Mahkemesi 2017 yılının Ocak ayında bölgede keşif ve bilirkişi incelemesi yaptı. Bilirkişi incelemesinin ardından mahkeme bir kez daha iptal kararı verdi. ÇED olumlu kararının iptali, ardından Danıştay 14. Dairesi tarafından da onandı ve kesinleşmiş oldu.

KAPASİTE ARTIRIMI TALEBİNE RET

Bu arada İzmir 1. İdare Mahkemesi'nden Yarımada için önemli bir iptal kararı daha çıktı. İzmir'in Çeşme ilçesi Ildır Koyu'nda faaliyet gösteren bir şirket, 'Çipura -levrek yetiştiriciliği tür ilavesi, kapasite ve alan artışı' projesi için ÇED başvurusunda bulundu. Şirket, balık çiftliğini Sığacık'a taşıyarak kapasitesini artırmak istedi. Fakat ÇED olumlu kararı İzmir 1. İdare Mahkemesi'nden döndü. Mahkeme, Sığacık Körfezi'nde kurulması planlanan balık çiftliklerinin körfez ekosistemine olan etkilerinin, uzun dönemli izlenme verilerinin bulunmadığına ve mevcut verilerin balık çiftliklerinin çevresel etkilerini tam olarak değerlendirilmesine imkan vermediğine hükmetti.

'YARGI KARARINI UYGULAYIN'

Yarımada için mahkemelerden gelen iptal kararlarının ardından açıklama yapan Seferihisar Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, artık kanunen en üst seviyede haklılıklarının ispatlandığını söyledi. Soyer, "Bu projelere neden karşı çıktığımızı hep anlattık. Sığacık Körfezinin bu tür tesislere uygun olmadığını söyledik ve 2010 yılından beri açtığımız davaların tamamını kazandık. Bilirkişi raporları, dava sonuçları gösteriyor ki; Sığacık Körfezi orkinos balık yetiştirme tesisi için uygun değil. Mahkeme kararlarının uygulanması yasal bir zorunluluktur" dedi.

Yüzlerce imza topladıklarını hatırlatan Soyer, imzalı dilekçeleri İzmir Valiliği'ne, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na, ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü'ne 16 Mart'ta teslim ettiklerini belirtti. Tesislerin 9 yıldır koyda faaliyetlerini sürdürdüklerini ve buralara yeterince zarar verdiklerini söyleyen Soyer, 30 günlük yasal sürenin dahi beklenmeksizin tesislerin sökülmesi gerektiğini vurguladı. Başkan Soyer, "Danıştay'ın ardından gidilecek, başvurulacak başka yer kalmadı. Gerekçeler bir bütün olarak ele alındığında, Sığacık Körfezi'ndeki ardı ardına verilen iptal kararlarının uygulanması daha da önem kazanıyor. Buradaki kafesler kaldırılarak tesisler sökülmeli ve koydan çıkarılmalıdır. Balık çiftlikleri yapılacaksa Sığacık gibi kapalı bir körfeze değil, açık denizlere yapılmalı. Belediye olarak, Yarımada halkı, Seferihisarlılar, sivil toplum kuruluşları, yazarlar, hep birlikte mücadele ettik ve başardık. Bu denizleri atalarımızdan tertemiz aldık, gelecek nesillere daha temiz bırakacağız" diye konuştu.

Çeşme Ildır Koyu'ndaki tesisin Sığacık'a taşınmaması için mücadele eden Urla ve Seferihisarlılar, mevcut orkinos ve balık çiftliklerinin de koydan bir an önce çıkarılmasını bekliyor. (DHA)





Son Düzenlenme Tarihi: 25 Mart 2018 12:23

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