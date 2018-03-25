Erdoğan’ın hedef gösterdiği Boğaziçi’de yurtlara baskın

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hedef gösterdiği Boğaziçi Üniversitesi’nde yurtlara polis baskın düzenledi. Yurt ve öğrenci evlerinden gözaltılar yaşandı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini hedef göstermesinin ardından bu sabah polis baskınları yaşandı. Sabah saat 5:00 sularında Kuzey Kampuse gelen polisler, eş zamanlı olarak 2. yurt ve 4. yurtta GBT kontolü yaptı. Polislerin Kuzey Kampusü kütüphanesi sesli çalışma bölümünde de GBT kontrolü yaptığı ifade edildi. Baskın ve aramalar sırasında Maksist Fikir Topluluğu (MFT ) üyeleri Ada Kök ve 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Gazetemize konuşan öğrenciler, baskın sırasında akrep tipi zırhlı araç, TOMA ve gözaltılar için boş otobüs getirildiğini ifade ettiler.

Öğrenciler, yurt baskınıyla aynı zamanda kamera kayıtlarından tespit edilen ve ikametgahı belirlenen bazı öğrenci evlerine de baskın yapıldığının bilgisini paylaştı. Polisin elinde bir arama listesi olduğunu tahmin ettiklerini ifade eden öğrenciler, listede kaç kişinin olduğunu bilmediklerini ifade ettiler.

Kampuste tedirgin ve gergin bekleyiş sürerken, konuyla ilgili olarak Pazartesi (yarın) üniversite rektörü ile öğretim üyeleri arasında bir görüşme yapılacağı öğrenildi.

Erdoğan'dan Boğaziçi Üni'ye: Meydanı terör estirenlere bırakmayacağız

ERDOĞAN HEDEF GÖSTERMİŞTİ

TSK ve ÖSO militanlarının Afrin'e girmesi üzerine lokum dağıtan gruba müdahale eden üniversiteliler hakkında Erdoğan, "Lokum dağıtanlara bu şekilde davrananlara haddini bildirmek benim ve devletin görevidir. Okul bahçelerinde terör estirenlere meydanı bırakmayacağız" demişti. Erdoğan, dün yaptığı konuşmada da “O komünist, o vatan haini, terörist gençler onların masalarını dağıtıyor. O terörist gençlerle ilgili her türlü çalışmayı yapıyoruz. Bu gençlere üniversitede okuma hakkı vermeyeceğiz” sözleriyle üniversitelileri hedef göstermeye devam etmişti.

Boğaziçi öğrencilerinden Erdoğan'a: İfade hakkımızı savunuyoruz

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERDEN CEVAP GELMİŞTİ

Erdoğan’ın sözleri üzerine Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi öğrencilerinden verilen yanıtta “Hükümetin güvenlik politikalarını eleştirmek terör örgütü propagandası değildir” diyen üniversite öğrencileri “Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının devletin güvenlik politikalarını eleştirmeye hakkı olduğunu ve gözaltına alınan arkadaşlarımızın fikrini ifade etme hakkını savunuyoruz” denilmişti. (HABER MERKEZİ)



Son Düzenlenme Tarihi: 25 Mart 2018 12:28

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