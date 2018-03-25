Ekoloji örgütleri birlikte mücadele için Eskişehir’de buluştu

Eskişehir Tepebaşı'nda, bir araya gelen ekoloji örgütleri birlikte mücadele zemininin ve örgütlülüğünün yaratılmasını tartışıyor

Ekoloji örgütlerinin ortak örgütlenme çabaları Eskişehir toplantısı ile devam ediyor. Eskişehir Tepebaşı ' nda bir araya gelen ülkenin dört bir yanından ekoloji örgütleri birlikte mücadele zemininin ve örgütlülüğünün yaratılmasını tartışıyor.

Modernty Otel’de gerçekleştirilen toplantının ilk gününde buluşmanın açılış konuşmasını yapan Eskişehir termik santral karşıtı mücadele sözcüsü DİSK Bölge Temsilcisi Günay Ayaz, ekoloji mücadelesinin önemine dikkat çekerek örgütlere ortak mücadele ve birlik sürecinde başarılar diledi.

Daha sonra konuşan EGEÇEP Yürütme Kurulu üyesi Özer Akdemir, Bergama’dan Eskişehir’e ekoloji örgütlerinin ortak bir çatı altında birleşme sürecini anlattı. 11-12 Kasım Ekoloji Örgütleri Bergama Buluşmasını doğuran etkenlerden bahseden Akdemir, hukuksal tıkanma ve anti demokratik baskıların giderek daha çok artmasının yerellerde sıkışıp kalan mücadelelerin ortak mücadele ve birlik meselesine daha ciddi eğilmelerine neden olduğunu söyledi. Akdemir, Eskişehir’de verilen termik santral mücadelesinin ikinci buluşmanın Eskişehir’de yapılmasının ana etkenlerinden olduğunu dile getirdi.

İKTİDAR ESKİŞEHİRDEN HINÇ ALIYOR

Buluşmanın açılışında konuşan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, ülkenin dört bir yanından gelen ekoloji örgütlerini misafir etmekten mutluluk duyduklarını belirterek, “İktidar adeta Eskişehir’den hınç alıyor. AKP Genel Başkanının Eskişehir ziyaretinde tarımı övdü ama termik santralden bahsetmedi hiç. Bu ya kasti ya bilmemezlikten. Başbakan müsteşarı bile burada yapılmak istenen termik santrali bilmiyor. Üstelik bunları anlatacağımız kimse yok” diye konuştu.

Daha sonra toplantıya katılan çeşitli yörelerden 37 ekoloji örgütü program, örgüt yapısı ve ilkelere dair konuları görüştü. Program bölümünde “Neden bir ortak hareket zemini / ağı, bir birliktelik ihtiyacındayız? Birlikte ne yapmak istiyoruz? Ekoloji mücadelesindeki eksiklik ve aksaklıklarımız nelerdir, nasıl ve hangi araçlarla aşabiliriz?” gibi sorulara yanıtlar arandı. Buluşmanın öğleden sonraki bölümünde ise örgütlenme yapısı ve ilkeler üzerine kapsamlı tartışmalar yürütüldü. Tartışmalarda kurulacak olan ana yapının türü Meclis olarak tanımlanırken meclisin toplanma sıklığı ise 6 ayda bir olarak belirlendi.

İki gün sürecek buluşmanın bugünkü toplantısında ilkeler ve örgüt yapısı kısmı ile ilgili tartışmaların yanı sıra eylem takvimi de ele alınacak.

Ekoloji örgütleri Eskişehir buluşmasına 37 farklı örgütten yüzün üzerinde temsilci katıldı. (Eskişehir/EVRENSEL)



Son Düzenlenme Tarihi: 25 Mart 2018 11:48

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