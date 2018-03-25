İsrail savaş uçakları Gazze’yi bombaladı

İsrail savaş uçakları gece Gazze'yi bombaladı. İsrail bombaladığı yerin bir eğitim kampı olduğunu iddia etti.

İsrail gece yaptığı hava saldırısı ile Gazze’yi bombaladı. İsrail Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, savaş uçaklarının gece Gazze’ye baskın düzenlediği duyurulurken, hedefin Refah sınır kapısına yakın “bir eğitim kampı” olduğu iddia edildi. Açıklamada “Hamas terörist örgütü, Gazze içinde ve Gazze kaynaklı olarak olup bitenlerin tek sorumlusu” denildi.

Jerusalem Post gazetesi, bu konudaki haberinde ordunun ayrıca "dört Filistinlinin Gazze Şeridi ile İsrail toprakları arasındaki duvarı geçmeye çalışarak orduya ait bir aracı ateşe verdiklerini teyit ettiğini" yazdı.

Refah bölgesine yönelik hava baskınını duyuran Filistinli medya ise Refah kentinin kuzey batısındaki bir mekana İsrail’e ait bir keşif uçağı ve F-16 uçaklarınca üç füze atıldığını, bunun sonucunda da söz konusu yerin yıkıldığını, binalara zarar verildiğini ve halk arasında panik yarattığını bildirdi. (ANKA)



Son Düzenlenme Tarihi: 25 Mart 2018 11:07

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