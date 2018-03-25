Munzur'u sermayeye peşkeş çekecek proje

Dersim’de Munzur Gözeleri'nden akan su, borularla 80 kilometre uzaklıktaki kent merkezine taşınmak isteniyor.

Semra TURAN

Dersim’de Munzur Gözeleri'nden akan su, hazırlanan proje ile kaynağından borularla 80 kilometre uzaklıktaki kent merkezine taşınmak isteniyor. Projeye karşı halkı bilinçlendiren DEDEF Genel Başkanı Ali Haydar Benli, Munzur suyunun sermayeye peşkeş çekilmek istendiğini söyledi.

Baraj ve Hidroelektrik Santral projeleri ile eşsiz doğası tahrip edilip, yıkımla karşı karşıya bırakılan Dersim, yeni bir proje ile daha tehdit altında. Dersim Belediyesine kayyum olarak atanan Vali Tuncay Sonel, yaptığı açıklamada il merkezinden 80 kilometre uzaklıkta bulunan Ovacık ilçesindeki Munzur Gözeleri'nden akan suyun kent merkezine taşıyacaklarını açıkladı. Vali Sonel’in yakın zamanda başlayacaklarını belirttiği "Ovacık Gözelerden Şehrimize İçme Suyu Getirilmesi Projesi"ne kent halkı ise karşı.



Dersim doğasının bozulmaması için düzenledikleri eylemler ve yaptıkları açıklamalarla her fırsatta tepkilerini gösteren Dersim Dernekleri Federasyonu (DEDEF) Genel Başkanı Ali Haydar Benli’ye göre, Munzur suyunun kent merkezine taşınmak istenmesinin amacı sermayeye peşkeş çekmek.



Proje ile ilgili kent halkı ile geniş kapsamlı toplantılar aldıklarını ve faydaları ile zararlarını masaya yatırdıklarının belirten DEDEF Başkanı Benli, uzun yıllardır yürürlüğe konulan HES ve baraj projeleri ile doğalarının talan edildiğini ve olmaya da devam ettiğini söyledi.



Benli, planlanan projelerle aynı zamanda “bölgenin insansızlaştırılmasının hedeflendiğini” de ifade etti.

‘DERSİM HALKININ DEĞİL, SERMAYENİN ÇIKARINA’

Bu talan ve ticarileştirme süreçlerinde yer alan projelerden bir tanesinin Munzur suyunun kent merkezine içme suyu olarak taşınma projesi olduğunu vurgulayan Benli, “Temiz suya erişme ve kullanma hakkının herkesin, bir bütün olarak doğal döngü içerisindeki varlıkların hakkı olduğu bilincini taşımaktayız. Ancak bilinmelidir ki bu projede Dersim halkının değil, sermayenin çıkarı gözetilmektedir” dedi.

‘MUNZUR VADİSİ BİTİRİLMEK İSTENİYOR’

Dere yatağında özgürce akan Munzur suyu, kaynağından kent merkezine taşınarak ticari bir meta haline dönüştürülmek istendiği için projeye karşı olduklarını söyleyen Benli, borulara hapsedilmesi halinde Munzur su ile yaşamlarını sürdüren tüm canlıların olumsuz etkileneceğini, bazı bitki ve canlı türlerinin ise sonu olacağını ifade etti.

Benli, “Eğer engel olamazsak Munzur Suyu’nun ticarileştirilmesiyle birlikte, başka iller ve bölgelerde ‘ihtiyaç var’ denilerek ya da depolanıp diğer ülkelere de pazarlanması söz konusu olacaktır. Bizler biliyoruz ki Munzur Vadisi’nin bitirilmesi hedeflenmektedir. İnanç ve kültür merkezi olan Munzur Gözeleri’ndeki suyun direk gözeden alınıp, borulara hapsedilerek doğal yapısının yok edilmesi söz konusudur” diye belirtti.

ALTERNAFİT PROJE ÜRETİLMELİ

Bu nedenlerle projeden bir an önce vazgeçilmesini istediklerini dile getiren Benli, alternatif projeler üzerinde yoğunlaşılmasını beklediklerini kaydetti.



Benli, “Projeyi yapan kurumların öncelikle merkezdeki kaynak su alternatiflerini araştırıp oradan ihtiyacı temin etmesi, aksi durumda ise Munzur’un temiz tutulup, merkezde arıtma tesisi kurulmasıyla temiz suyun halka verilmesi sağlanabilinir” diye konuştu.

‘DOĞAMIZA SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ’

Projede ısrar edilmesi halinde ise, Dersim haklının da doğasına sahip çıkmaya devam edeceğini vurgulayan Benli, “Dersim halkı doğasından vazgeçmeyecektir. Çünkü kültürümüz, doğamıza olan inancımızdan gelmektedir. Dersim halkının ve bir bütün olarak doğanın doğal döngüsünü gözeterek, bu projelere karşı alternatif projeler üzerinde çalışmalar yürütüyoruz. Dersim’i yok edecek tüm projelere karşı çıkacağımızı bir kez daha belirtiyoruz” diye konuştu. (Dersim/MA)



Son Düzenlenme Tarihi: 25 Mart 2018 10:27

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