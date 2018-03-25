NCAA'de dörtlü finale kalan takımlar belli oluyor

ABD'nin en popüler spor organizasyonlarından NCAA Erkekler Basketbol Turnuvasında Loyola-Chicago ve Michigan adını dörtlü finale yazdırdı.

ABD’de “Mart Çılgınlığı” olarak bilinen, ülkenin en popüler spor organizasyonlarından NCAA Erkekler Basketbol Turnuvasında son dörde kalan takımlardan ikisi belli oldu.

Loyola-Chicago Ramblers, Kansas State Wildcats’i 78-62 mağlup ederek büyük bir sürprize imza attı. Sezonun maçını oynayan Ben Richardson, 7’de 6 üçlük isabetiyle 23 sayı attı ve galibiyette önemli rol oynadı.

Loyola-Chicago, son olarak 1963’te dörtlü finale kalmış ve o sezon şampiyonluğu da elde etmişti.

Dörtlü finale kalan bir başka takım ise Michigan Wolverines oldu. Tarihinde 6 finali ve 1 şampiyonluğu bulunan Wolverines, Florida State Seminoles’u 58-54 mağlup etti.

Bugünkü Villanova-Texas Tech ve Kansas-Duke maçlarıyla dörtlü finalin son 2 takımı belli olacak. (SPOR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 25 Mart 2018 09:15

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