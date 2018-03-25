Valiliğin inadıyla memuriyetten atıldı

Eğitim Sen Ankara 4 No’lu Şube Şube Sekreteri Müjgan Bilgisel, Ankara Valiliğinin MEB'e yaptığı üçüncü başvuru üzerine memuriyetten men edildi.

Birkan BULUT

Ankara

Ankara’nın Sincan ilçesinde Eğitim Sen Ankara 4 No’lu Şube Şube Sekreteri Müjgan Bilgisel, sendikal faaliyetleri gerekçe gösterilerek memuriyetten men edildi. Önceden çalıştığı Cemal Yüksel İlkokulu’nda bu gerekçelerle açığa alınan Bilgisel hakkında, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yüksek Disiplin Kurulu memuriyetten men cezasına gerek görmemişti. Ankara Valiliğinin memuriyetten men edilme talebi de iki kez reddedildi. Ancak valilik vazgeçmedi. Valiliğin aynı dosyayı üçüncü kez disiplin kuruluna göndermesi üzerine dosya kabul edildi ve Bilgisel memuriyetten men edildi.

Yaşadıklarını gazetemize anlatan Müjgan Bilgisel, 2016’da Cemal Yüksel İlkokulu Müdürü’nün somut hiç bir delile dayanmadan asılsız iddialarda bulunduğunu ve hakkında idari soruşturma başlatıldığını anlattı. Soruşturma dosyasının zorlama bir şekilde yüksek disiplin kuruluna memuriyetten men edilme talebiyle sevk edildiğini belirten Bilgisel, “Milli Eğitim Bakanlığının Yüksek Disiplin Kurulu’nda görüşülen dosyaya ret kararı verdi 6 ay sonra aynı dosya Ankara Valiliği tarafından yüksek disipline yeniden sevk edildi ve yine red edildi. Ancak valilik aylar sonra yeniden yüksek disipline dosyayı sevk edince reddettikleri dosyayı 3 seferde onayladılar. Kendileriyle çelişen kararın altına imza attılar. Valiliğin ısrarı hukukun önüne geçti. Haksız hukuksuz adaletsiz uygulamalara bir yenisi daha eklendi. Ancak unutulmamalıdır ki puslu hava dağılır, güneşli günler gelir. İşte o zaman adalet yerini bulur. Mücadelemiz daimdir mutlaka kazanacağız” dedi.

‘HAKSIZ VE HUKUKSUZ’

Hem sendika olarak hem de Müjgan Bilgisel’in konuya ilişkin bireysel olarak yaptığı şikayetlerin, İl Milli Eğitim Müdürlüğü müfettişlerince karşılık bulmadığına dikkat çeken Eğitim Sen Ankara 4 No’lu Şube Başkanı Gülhan Şimşek, “Şikayetlerimizin üzerinin örtüldüğü sürecin devamını yaşıyoruz. Men talebi daha önce yersiz bulunmuştu. 22 Mart Perşembe günü aynı dosya gündeme alınarak arkadaşımız haksız, hukuksuz, bir biçimde cezalandırmıştır”dedi.

Müjgan Bilgisel hakkında açılan soruşturmada sendikal eylemler suç gibi gösterildi

Verilen kararın yargıdan döneceğini belirten Şimşek, “Biz bunun hukuki değil bastırma, sindirme kararı olduğunun farkındayız. Bu karar altında her ne kadar Ankara Valiliğinin ve MEB’in imzası olsa da Sincan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nü tekrar gündeme getirmiştir. Eğitimden bahsediyoruz, hukuktan, adaletten bahsediyoruz ama Sincan’da bunları göremiyoruz” diye konuştu.

‘VELİLER KAYMAKAMLIK VE MEB’E GİTTİLER’

İnsanların onuru ve ekmeği ile oynamanın bu kadar kolay olmaması gerektiğini dile getiren Şimşek, “Müjgan Bilgisel’i veliler, mesai arkadaşları ve öğrenciler geri istiyor. Bu talepleri de Sincan Kaymakamlığı ve Sincan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bizatihi giderek ilettiler. Yarın kandırıldık demekle tüm bu mağduriyetler giderilir mi sanılıyor? Elbette hukuk mücadelemiz sürecek. fiili ve meşru olan mücadelemiz sürecektir.”dedi. (Ankara/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 25 Mart 2018 03:25

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